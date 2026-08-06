En Nueva York: la nueva medida de Mamdani contra los comercios que venden bicicletas eléctricas y scooters ilegales

La administración del alcalde Zohran Mamdani puso en marcha una nueva ofensiva para retirar de las calles de Nueva York los vehículos eléctricos que incumplen la normativa vigente. La medida apunta directamente a comercios en línea que comercializan bicicletas eléctricas, scooters y otros dispositivos motorizados que superan los límites permitidos por la legislación municipal.

Nueva York envía órdenes a 42 comercios por vender bicicletas eléctricas y scooters ilegales

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina del alcalde, la ciudad envió órdenes de cese y desistimiento a 42 comercios electrónicos para exigirles que dejen de vender dispositivos motorizados prohibidos a clientes ubicados en los 175 códigos postales de Nueva York.

La administración sostiene que estos productos exceden los límites legales de velocidad, peso o especificaciones técnicas y, por ese motivo, no pueden comercializarse ni utilizarse en las calles de la ciudad.

Las autoridades remarcaron que el incremento de las ventas por internet permitió la expansión de estos vehículos en los últimos años. Como consecuencia, una parte importante de los accidentes mortales registrados entre usuarios de bicicletas eléctricas y scooters corresponde a modelos que nunca debieron circular legalmente.

Durante la presentación de la medida, Zohran Mamdani explicó que la intención es responsabilizar a las empresas que ofrecen estos productos y dejar de trasladar esa carga a los consumidores.

El alcalde afirmó que muchas personas compran estos vehículos convencidas de que cumplen con la normativa porque se venden en plataformas ampliamente conocidas y son promocionados como una opción válida para desplazarse por la ciudad.

Qué bicicletas eléctricas, scooters y ciclomotores están prohibidos en Nueva York

La nueva política no modifica las reglas de circulación existentes, sino que apunta a reforzar su cumplimiento mediante acciones legales contra quienes comercializan productos prohibidos.

Según recordó la ciudad, actualmente está prohibida la venta y utilización en la vía pública de:

Scooters eléctricos de pie que pesen más de 100 libras (45,4 kilogramos) o puedan superar las 20 millas por hora (32,2 kilómetros por hora).

Bicicletas eléctricas con motores superiores a 750 watts o capaces de superar las 25 millas por hora (40,2 kilómetros por hora).

Ciclomotores con asiento que no cuenten con un Número de Identificación Vehicular (VIN) válido y visible.

El comisionado de Transporte, Mike Flynn, aclaró que las bicicletas eléctricas reglamentarias siguen siendo una opción eficiente y segura Captura video conferencia de Mamdani

Las autoridades sostienen que estos límites buscan reducir la gravedad de los siniestros viales, ya que tanto la velocidad como el peso del vehículo influyen directamente en las consecuencias de un impacto.

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés), Mike Flynn, señaló que las bicicletas eléctricas legales continúan siendo una alternativa eficiente y sostenible para desplazarse por la ciudad.

Sin embargo, Flynn advirtió que la creciente presencia de dispositivos mucho más pesados y rápidos representa un riesgo tanto para quienes los utilizan como para el resto de las personas que comparten las calles.

El caso Gabriel Nacato y los accidentes mortales con vehículos eléctricos ilegales

Durante la conferencia de prensa, Zohran Mamdani recordó el fallecimiento de Gabriel Nacato, un joven de 17 años que perdió la vida tras un accidente ocurrido una semana antes del anuncio.

Según explicó el alcalde, el adolescente circulaba en una bicicleta eléctrica Deepower QS7, un modelo capaz de superar las 30 millas por hora (48,3 kilómetros por hora), una velocidad superior al máximo permitido para este tipo de vehículos en la ciudad.

Mamdani sostuvo que estos dispositivos son especialmente difíciles de controlar en curvas cerradas y aseguró que nunca deberían utilizarse en la red de ciclovías de Nueva York.

Durante la conferencia de prensa, Zohran Mamdani recordó el fallecimiento de Gabriel Nacato Instagram @zohrankmamdani

El alcalde también recordó otro accidente ocurrido meses antes en el puente Queensboro, donde un scooter eléctrico ilegal capaz de alcanzar más de 50 millas por hora (80,5 kilómetros por hora) chocó de frente contra un ciclista y provocó la muerte de ambos.