Paso a paso: cómo realizar la solicitud de 2-K para el cuidado infantil gratis en Nueva York

Las familias de la ciudad de Nueva York ya pueden iniciar el proceso para acceder a las primeras vacantes gratuitas del programa 2-K, una iniciativa destinada a ampliar el acceso al cuidado infantil para niños de dos años. En esta primera etapa habrá 2000 plazas disponibles para el otoño de 2026, con planes de expansión durante el próximo año. El programa está dirigido a niños nacidos en 2024.

Paso a paso: cómo solicitar una vacante de 2-K para cuidado infantil

Según informó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, ya se encuentra habilitado el proceso de solicitud para las primeras 2000 vacantes gratuitas del programa 2-K en la ciudad de Nueva York.

La medida forma parte de una estrategia conjunta entre la gobernadora y el alcalde Zohran Mamdani para avanzar hacia un sistema de cuidado infantil gratuito para todos los niños de dos años.

La apertura del programa fue posible gracias a una asignación estatal de 73 millones de dólares destinada a crear estas primeras plazas. De acuerdo con la administración estatal, la inversión específica en 2-K podría crecer hasta alcanzar los US$425 millones el próximo año si continúa el respaldo financiero del estado.

En el comunicado oficial, Hochul sostuvo que por primera vez las familias de toda la ciudad pueden comenzar a solicitar cuidado infantil gratuito para sus hijos de dos años. La gobernadora afirmó que ningún padre debería verse obligado a elegir entre mantener un empleo y afrontar los costos del cuidado de sus hijos, y señaló que el objetivo es avanzar hacia un sistema de cuidado infantil universal.

Cómo solicitar una vacante de 2-K para cuidado infantil

De acuerdo con la información difundida por NY1 y el gobierno de la ciudad, las solicitudes estarán abiertas hasta el 26 de junio. Las familias interesadas pueden presentar su inscripción mediante tres modalidades:

A través de internet, por la web oficial

Por teléfono

Visitando un Family Welcome Center de la ciudad

Las autoridades indicaron que las ofertas de vacantes serán comunicadas durante agosto.

Las familias de la ciudad de Nueva York que soliciten admisión online al programa deben:

Crear una cuenta

Explorar entre las opciones para encontrar el programa

Una vez seleccionado, se los orienta sobre el proceso de admisión de principio a fin

Esta primera convocatoria está dirigida a familias que residen en los distritos escolares 6, 10, 18, 23 y 27, seleccionados para el inicio del programa. Las plazas disponibles corresponden a comunidades específicas donde se implementará la fase inicial de 2-K.

Barrios de Nueva York que recibirán las primeras vacantes de 2-K

La primera etapa del programa estará concentrada en cinco zonas escolares que abarcan cuatro grandes áreas geográficas de la ciudad. Según detalló la oficina de la gobernadora Hochul, las primeras comunidades beneficiadas serán:

Washington Heights e Inwood

Fordham y Kingsbridge

East Brooklyn, incluyendo Canarsie, Brownsville y Ocean Hill

Ozone Park y Rockaways

NY1 precisó además los barrios incluidos dentro de los distritos escolares participantes.

El Distrito Escolar 6 comprende Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights y sectores de Manhattanville.

comprende Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights y sectores de Manhattanville. El Distrito Escolar 10 incluye Fordham, Belmont, Norwood, Marble Hill, Morris Heights, Riverdale, Spuyten Duyvil, Van Cortlandt Village y Kingsbridge, además de partes de Kingsbridge Heights, Bedford Park, Mount Hope, Claremont-Bathgate y East Tremont.

incluye Fordham, Belmont, Norwood, Marble Hill, Morris Heights, Riverdale, Spuyten Duyvil, Van Cortlandt Village y Kingsbridge, además de partes de Kingsbridge Heights, Bedford Park, Mount Hope, Claremont-Bathgate y East Tremont. Los Distritos Escolares 18 y 23 abarcan Canarsie, Rugby-Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill, junto con áreas de East Flatbush-Farragut y Prospect Lefferts Garden-Wingate.

abarcan Canarsie, Rugby-Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill, junto con áreas de East Flatbush-Farragut y Prospect Lefferts Garden-Wingate. El Distrito Escolar 27 comprende Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Woodhaven, Howard Beach y Rockaways, además de sectores de Lindenwood y Springfield Gardens North.

El plan de expansión diseñado por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani estipula un incremento progresivo en la capacidad del sistema X @NYCMayor

Mamdani y Hochul impulsan la expansión del cuidado infantil

Durante una conferencia realizada en el Sheldon R. Weaver Child Care Center, ubicado sobre el paseo costero de Rockaway Beach, el alcalde Mamdani destacó que el lanzamiento representa el comienzo de una nueva etapa para la ciudad y una herramienta para facilitar la crianza de los hijos.

Según informó NY1, el alcalde señaló que las 2000 vacantes disponibles este otoño serán apenas el primer paso de una expansión mucho más amplia. El plan prevé aumentar la capacidad hasta alcanzar 12.000 plazas gratuitas durante el año siguiente.

El programa se apoya además en una inversión estatal superior a los US$1200 millones destinada al cuidado infantil y a la educación temprana en la ciudad de Nueva York.

Desde la administración estatal explicaron que esos fondos también servirán para fortalecer la infraestructura existente y abrir nuevas vacantes en programas de 3-K, además de mantener el apoyo al Childcare Assistance Program (CCAP).