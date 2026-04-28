Fútbol para todos en Nueva York: la buena noticia de Mamdani para el Mundial 2026

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció el 27 de abril, junto a la gobernadora Kathy Hochul y el comité organizador del Mundial 2026, una serie de eventos gratuitos en toda la ciudad. El anuncio se hizo en el Staten Island University Hospital Community Park, en el distrito de Staten Island. La iniciativa, impulsada de cara al torneo, prevé actividades durante el verano con acceso gratuito para residentes y visitantes.

Qué anunció Mamdani sobre el Mundial 2026 en Nueva York

El jefe de gobierno señaló en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram que el Mundial llega al “patio trasero” de la ciudad. Mamdani afirmó que se están “asegurando de que todos los neoyorquinos puedan ser parte”. Además, indicó que “este verano, los eventos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) serán gratuitos en los cinco distritos”.

El anuncio oficial publicado en la página del evento establece una agenda de eventos que incluye transmisiones en vivo de los partidos, eventos culturales, propuestas interactivas y participación de comercios locales. Según el comunicado, el conjunto de estas actividades conforma una de las mayores ofertas gratuitas vinculadas al Mundial en EE.UU.

Dónde y cuándo serán los eventos del Mundial 2026

La organización difundió el cronograma completo de sedes y fechas, que se desarrollará durante 39 días:

En Queens , los eventos se desarrollarán en el USTA Billie Jean King National Tennis Center entre el 11 y el 27 de junio , con propuestas diarias y transmisión de partidos.

, los eventos se desarrollarán en el , con propuestas diarias y transmisión de partidos. En Manhattan, el punto de encuentro será el Rockefeller Center, del 6 al 19 de julio, donde habrá programación continua que se extenderá durante la semana de las finales.

El anuncio fue realizado por el alcalde Zohran Mamdani junto a la gobernadora Kathy Hochul y el comité organizador Instagram @nycmayor

En el Bronx, el Bronx Terminal Market concentrará las actividades el 13 y 14 de junio , con eventos vinculados a los días de partido y propuestas culturales de la zona.

concentrará las actividades el , con eventos vinculados a los días de partido y propuestas culturales de la zona. En Brooklyn , el Brooklyn Bridge Park funcionará como sede desde el 13 de junio hasta el 19 de julio , con programación diaria y espacios para seguir los encuentros.

, el funcionará como sede , con programación diaria y espacios para seguir los encuentros. Por último, en Staten Island, el SIUH Community Park recibirá al público del 29 de junio al 2 de julio, con actividades cada día y partidos en horario nocturno.

La iniciativa prevé actividades sin costo durante el verano para residentes y visitantes en distintos barrios Instagram @nycmayor

Las declaraciones de las autoridades sobre los eventos gratuitos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que la ciudad se prepara para recibir visitantes de todo el mundo y señaló que esta programación permitirá que quienes viven en Nueva York participen del evento. La mandataria indicó que los encuentros “llevan la emoción del juego a cada neoyorquino en cada comunidad”.

En la misma línea, la vicealcaldesa para Justicia Económica, Julie Su, sostuvo que el torneo representa una oportunidad para celebrar la diversidad de la ciudad y que se busca un modelo en el que los residentes puedan participar de las actividades.

La programación incluye transmisiones en vivo de partidos, actividades culturales y propuestas interactivas Instagram @nycmayor

Por su parte, la responsable del Mundial en la ciudad, Maya Handa, señaló que la ampliación de la programación gratuita en los cinco distritos busca asegurar que los comercios locales participen de los beneficios del torneo. Asimismo, el director ejecutivo del comité anfitrión, Alex Lasry, afirmó que se crearán experiencias accesibles para visitantes y residentes.