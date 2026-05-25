El plan de Mamdani para apoyar a pequeñas empresas y ofrecer comidas baratas en Nueva York durante el Mundial 2026

El gobierno de la ciudad de Nueva York puso en marcha programas para fomentar la actividad comercial en los barrios durante el Mundial 2026. El alcalde Zohran Mamdani presentó diversas iniciativas el pasado 22 de mayo, con el objetivo de integrar a los pequeños negocios en la dinámica económica del torneo y garantizar opciones económicas para el público.

El programa de alimentos de precio fijo que impulsa Mamdani para el Mundial 2026

Según informó la oficina del alcalde Mamdani, la iniciativa tiene el nombre de Five Borough Winners Special o Especial de los Cinco Distritos Ganadores. Este proyecto, lanzado en conjunto con la entidad NYC Tourism + Conventions y el Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey, consiste en ofrecer menús y bebidas a un costo de 26 dólares en establecimientos seleccionados.

Nueva York y Nueva Jersey serán sede en conjunto del Mundial 2026

La alcaldía de Nueva York aseguró que un total de 600 bares, restaurantes y locales de comida en los cinco distritos ya forman parte del registro inicial para esta modalidad.

“El programa ayudará a los neoyorquinos que trabajan y a los visitantes a encontrar un lugar para comer y beber a un precio razonable, a la vez que impulsará la actividad comercial en los barrios de nuestra ciudad”, aseguró Mamdani.

Cuándo y cómo funcionará el programa de menús de US$26 en Nueva York

La medida entrará en vigor el jueves 11 de junio y permanecerá hasta el domingo 19 de julio (fechas de inicio y final de la Copa del Mundo en EE.UU., México y Canadá). Los negocios tendrán la posibilidad de inscribirse hasta el 1° de julio a través del portal web de turismo de la ciudad.

Como parte de esta dinámica, los locales repartirán vasos de colección de 24 onzas (700 ml), reutilizables y con diseños especiales para cada uno de los distritos.

La iniciativa de Mamdani incluye la entrega de vasos coleccionables temáticos de los distritos de Nueva York Instagram @nycmayor

Sistema de recompensas para los clientes en Nueva York durante la Copa del Mundo

En paralelo a la medida, el comité anfitrión presentó el sistema “Bienvenidos a las recompensas mundiales”. Se trata de una plataforma digital que permite acumular puntos mediante la visita a los comercios participantes de este programa.

La oficina del alcalde de Nueva York informó que quienes alcancen los niveles requeridos de puntaje podrán acceder a premios que incluyen productos exclusivos, experiencias para los seguidores y entradas para la final del Mundial el 19 de julio en el MetLife Stadium.

El director del comité, Alex Lasry, señaló que esta es una vía para que todos descubran distintas zonas de la ciudad y se sumen de alguna forma a la competencia.

El pasaporte de vecinos y la identidad de los distritos de la ciudad de Nueva York

Otro componente del plan es el “pasaporte para vecindarios de la ciudad de Nueva York”, que estará disponible en las sedes de las bibliotecas públicas a partir del 11 de junio. El objetivo es que los participantes recorran comunidades de inmigrantes, instituciones culturales y negocios para la obtención de sellos.

El programa de pasaportes para vecindarios de Nueva York tuvo la participación de artistas de todo el mundo Oficina del alcalde de

El diseño de estos distintivos estuvo a cargo de artistas de países como India, Colombia, Irán, República Dominicana, Brasil, Vietnam, Ghana, México y Argentina. El proyecto resalta sectores como Little Senegal, Little Colombia y Little India.