¿Perdiste tus cupones de alimentos o crees que los perderás? Lo que ofrece NYC para no quedarte sin SNAP
La ciudad afirma que ya ayudó a 223 mil neoyorquinos a mantener sus beneficios y redujo en 65% el número de personas en riesgo; los nuevos requisitos afectan a ciertos adultos de 18 a 64 años
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El acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) quedó sujeto a nuevos requisitos, por lo que muchas personas están en riesgo de perderlo. Para ayudar a los residentes, el gobierno de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, realiza una campaña de difusión sobre ciertos grupos que mantendrán su elegibilidad para este beneficio.
Lo que ofrece NYC para que las personas conserven sus cupones de alimentos del SNAP
El año pasado, el presidente Donald Trump firmó la ley H.R.1, conocida también como One Big Beautiful Bill, que introdujo recortes presupuestarios y afectó al programa SNAP a nivel nacional. Como consecuencia, cientos de miles de neoyorquinos quedaron en riesgo de perder los cupones de alimentos.
A partir de este mes, la administración de Mamdani comenzó a ampliar la campaña de visitas puerta a puerta y llamadas telefónicas en toda la ciudad para llegar a los neoyorquinos en riesgo de quedar fuera de la asistencia alimentaria, según informó la Oficina del Alcalde en un comunicado.
Junto con el Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés), la Oficina de Tecnología e Innovación (OTI, por sus siglas en inglés) y otras agencias, la iniciativa del alcalde busca ayudar a los residentes a:
- Documentar exenciones médicas, de cuidadores y de otro tipo.
- Conectarse con oportunidades educativas y de capacitación laboral que cumplan con los requisitos federales.
- Cumplir con las nuevas reglas mediante el voluntariado en organizaciones aprobadas.
“Aquí en Nueva York, nos negamos a quedarnos de brazos cruzados mientras Washington les quita la comida a nuestras familias. Estamos utilizando todos los recursos a nuestro alcance para que los neoyorquinos sigan recibiendo los beneficios que merecen”, declaró Mamdani.
En Nueva York: 40.000 personas podrían perder sus beneficios de SNAP este mes
Hasta el momento, la alcaldía logró reducir en un 65% el número de neoyorquinos que dejaría de recibir sus beneficios. Esto equivale a un total de 223 mil personas.
A pesar del progreso, aún hay 40.000 neoyorquinos en riesgo de perder sus cupones de alimentos este mes. Para evitar esto, los residentes cuentan con las siguientes opciones y recursos proporcionados por la ciudad:
- Línea de asistencia telefónica: la principal vía de ayuda es llamar al número 718-SNAP-NOW (718-762-7669). Este recurso está disponible para quienes crean que pueden calificar para una exención o necesiten ayuda con los nuevos trámites.
- Plataformas digitales: se puede obtener información adicional y gestionar el caso a través de la aplicación ACCESS HRA o en el sitio web oficial.
- Apoyo de la red de salud pública: el DSS trabaja con NYC Health + Hospitals (H+H) y el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH, por sus siglas en inglés) para ayudar a los residentes a identificar y documentar sus exenciones médicas.
- Identificación automática por datos: la Oficina de Análisis de Datos implementó una iniciativa de intercambio de datos con NYC Health + Hospitals para identificar automáticamente a los beneficiarios de SNAP que califican para exenciones médicas, permitiéndoles conservar el acceso al programa sin interrupciones.
Cuáles son los requisitos federales para mantener SNAP en Nueva York
La entrada en vigor de las nuevas condiciones de elegibilidad el 1° de marzo dejó a muchas personas en riesgo de perder sus beneficios.
En esa fecha, según la información oficial de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés), comenzaron a regir las siguientes pautas para residentes de entre 18 y 64 años:
- Trabajar al menos 20 horas por semana o ganar al menos US$217,50 por semana.
- Adquirir habilidades laborales, aprobadas por el distrito de servicios sociales, durante 20 horas semanales (80 horas mensuales), que ayuden a ganar más dinero.
- Realizar trabajo de voluntariado con una organización aprobada durante el número de horas requerido según el monto del beneficio SNAP.
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