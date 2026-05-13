¿Nuevo método de vigilancia del ICE? Denuncian al gobierno de Trump por recolectar ADN tras arrestos en protestas migratorias

La controversia por los operativos migratorios en Illinois sumó un nuevo frente judicial. Cuatro manifestantes del área de Chicago presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Denunciaron que agentes federales tomaron muestras de ADN luego de arrestarlos durante protestas frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Broadview.

Manifestantes detenidos por el ICE denuncian que les recolectaron ADN

La demanda apunta directamente contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el propio ICE, informó Chicago Sun-Times. Según el documento judicial, los hisopos bucales utilizados para obtener ADN habrían violado protecciones constitucionales relacionadas con registros y decomisos irrazonables.

Los abogados también afirmaron que la práctica forma parte de un esquema de vigilancia federal dirigido a personas que participan en protestas públicas.

ICE arrestó a muchos migrantes hasta el momento en Illinois ICE

Entre los demandantes aparece Dana Briggs, veterano de la Fuerza Aérea, de 71 años, que fue arrestado el 27 de septiembre de 2025 durante una protesta en Broadview. También figura Ian Sampson, trabajador del sector financiero de Chicago.

Grace Cooper y Jacqueline Guataquira se unieron posteriormente a la acción legal tras arrestos ocurridos el 3 de octubre. Según la demanda, dos de ellos nunca enfrentaron cargos formales y los otros dos obtuvieron desestimaciones judiciales posteriores.

Según la demanda citada por Chicago Sun-Times, el gobierno federal mantuvo la información de los cuatro demandantes en CODIS, la base nacional de perfiles genéticos administrada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). La publicación señala que el sistema federal ya acumula alrededor de 27 millones de muestras y recibe aproximadamente 150 mil perfiles adicionales cada mes.

Los abogados de los manifestantes sostienen que la retención indefinida del material biológico afecta derechos constitucionales porque las detenciones ocurrieron antes de cualquier revisión judicial sobre la legalidad de los arrestos. La demanda subraya, además, que las acusaciones originales correspondían a presuntos actos de obstrucción o agresión contra agentes federales. Sin embargo, esas acusaciones no derivaron en condenas.

La Operación Midway Blitz fue diseñada para detener migrantes con antecedentes penales graves ICE

La CBP amplió facultades para tomar muestras biológicas

La disputa legal surgió meses después de una directiva emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que instruye a recolectar ADN de personas arrestadas por cargos federales, acusadas o condenadas, y de ciertos no ciudadanos detenidos.

Según el caso judicial, el documento también instruía a los oficiales a considerar cargos federales menores contra quienes rechazaran entregar muestras genéticas.

Los demandantes argumentan que, bajo estándares de Illinois, un gran jurado debe presentar acusaciones formales o un juez debe encontrar causa probable antes de avanzar con ciertos procedimientos penales. De acuerdo con el litigio, la extracción genética ocurrió antes de cumplir con esos estándares judiciales locales.

Otro punto central del caso involucra el tiempo necesario para intentar borrar perfiles del sistema federal. La legislación vigente obliga a personas arrestadas sin cargos a esperar hasta cinco años antes de solicitar la eliminación de sus muestras. Incluso después de ese periodo, la destrucción del ADN no resulta automática ni garantizada.

El Departamento de Seguridad Nacional es la agencia federal que regula a ICE (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, archivo) Pablo Martinez Monsivais - AP

Protestas contra el ICE en Broadview

Las manifestaciones frente al centro migratorio de Broadview comenzaron a intensificarse en septiembre de 2025. Reportes periodísticos documentaron enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes, además del uso de gas lacrimógeno, proyectiles de impacto y detenciones masivas. Uno de los operativos terminó con al menos 10 arrestos durante protestas contra redadas migratorias en el área de Chicago.

En ese periodo, el DHS también impulsó el operativo conocido como “Operation Midway Blitz”, una campaña enfocada en deportaciones y arrestos migratorios en Illinois. AP reportó denuncias por condiciones de hacinamiento dentro de las instalaciones de Broadview y acusaciones sobre uso de fuerza excesiva contra manifestantes y periodistas.