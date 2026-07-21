Qué se sabe de la muerte de una mujer de 27 años tras una inyección “antienvejecimiento” en el Bronx

Una mujer de 27 años identificada como Elizabeth Baron murió el domingo 19 de julio después de recibir una infusión intravenosa de nicotinamida adenina dinucleótido, conocida como NAD+, en el Bereshit Lifestyle Center, ubicado en la zona de Kingsbridge-Riverdale, en el Bronx. La causa oficial del fallecimiento todavía no fue determinada.

Qué ocurrió en la clínica del Bronx

Según la denuncia penal citada por CBS News, Luis Rojas Cabrera colocó una vía intravenosa en la mano derecha de Baron y le administró NAD+ cerca del mediodía. El acusado declaró ante la policía que la mujer perdió el conocimiento inmediatamente después y que entonces llamó al 911.

Qué ocurrió en la clínica del Bronx NewYork-Presbyterian Allen Hospital

Baron fue trasladada inconsciente al NewYork-Presbyterian Allen Hospital, donde fue declarada muerta a las 13.09 hs. La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York todavía debe establecer la causa del fallecimiento y determinar si existe una relación entre la infusión intravenosa y la muerte.

Qué cargos enfrenta el hombre detenido tras el fallecimiento

Según CBS News, los agentes arrestaron a Rojas Cabrera , de 55 años. Fue acusado de ejercicio no autorizado de una profesión y de poner imprudentemente en peligro a otra persona.

, de 55 años. Fue acusado de y de poner imprudentemente en peligro a otra persona. En el sitio web del establecimiento, Cabrera se presenta como médico formado en República Dominicana y especialista en salud holística y medicina alternativa .

y especialista en . Sin embargo, los registros estatales no lo identifican como médico habilitado en Nueva York. De acuerdo con la denuncia penal, Cabrera reconoció que no tenía licencia médica en el estado y que solo contaba allí con una licencia de esteticista. Las autoridades también sostienen que carecía de autorización legal para prescribir o administrar NAD+.

Qué tratamientos ofrecía el Bereshit Lifestyle Center

El centro promocionaba distintos servicios vinculados con el bienestar y medicina alternativa. Entre las prestaciones publicadas en su sitio web figuraban programas de pérdida de peso, desintoxicación, hidroterapia, aromaterapia, pruebas genéticas, suplementos y otros tratamientos orientados al cuidado integral de la salud.

Además, el sitio incluía una advertencia según la cual las declaraciones sobre sus productos no habían sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y esos artículos no estaban destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades.

El NAD+ (dinucleótido de nicotinamida y adenina) es una coenzima presente de forma natural en todas las células del cuerpo, con un rol central en la producción de energía celular y en procesos como la reparación del ADN.

Sus niveles disminuyen con la edad, lo que impulsó en los últimos años una ola de tratamientos (orales o por vía intravenosa) que prometen aumentar su concentración con fines antienvejecimiento, mayor energía o mejor rendimiento cognitivo. Sin embargo, la evidencia científica sobre su eficacia y seguridad en humanos todavía es limitada.

La autopsia será clave para esclarecer el caso de la muerte tras una inyección “antienvejecimiento”

La investigación ahora quedó en manos de la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York, organismo encargado de establecer oficialmente qué provocó la muerte de la joven. Mientras tanto, detectives y autoridades sanitarias reúnen documentación, testimonios y registros del procedimiento realizado en la clínica.

Meses atrás, el Concejo Municipal de Nueva York había advertido sobre negocios que realizaban determinados procedimientos sin contar con todas las licencias exigidas por la legislación estatal.

Los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos serán determinantes para establecer la causa del fallecimiento y evaluar si existe una relación con la infusión de NAD+. La Fiscalía del Bronx indicó que esperará esas conclusiones antes de decidir si corresponde presentar cargos vinculados directamente con la muerte de Baron.