El ICE, en la mira: migrante venezolano muere cuando era trasladado en Georgia y es el cuarto caso en 10 días

Jesús Manuel Arenas-Silva, un venezolano de 45 años, fue hallado inconsciente el 13 de julio dentro del autobús que lo trasladaba entre dos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Georgia y murió poco después. Su familia denunció que no recibió la medicación que necesitaba y exigió una investigación.

Qué ocurrió durante el traslado del venezolano que murió bajo custodia del ICE

El autobús había partido del Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, y se dirigía al Centro de Procesamiento Folkston D. Ray, en Folkston. Arenas-Silva fue encontrado sin respuesta alrededor de las 7.46 hs, según informó el comunicado oficial del ICE.

Según manifestó la agencia, el personal solicitó asistencia e inició maniobras para salvarle la vida. Los servicios de emergencia lo llevaron al Hospital del Condado de Irwin, donde fue declarado muerto a las 8.31 hs.

El ICE indicó que la causa presunta fue un paro cardíaco, aunque la determinación oficial continúa pendiente.

La familia del migrante reclama que el ICE no actuó según su condición médica

Sonimar, hermana de Arenas-Silva, contó declaraciones difundidas por Detention Watch Network que padecía una afección para la cual necesitaba varios medicamentos. La familia afirmó que pidió a los agentes que no se lo llevaran debido a sus necesidades médicas y que solo le permitieron llevar uno de los remedios.

Según relató su hermana, durante una llamada posterior, el venezolano le dijo que no recibía la medicina requerida. La mujer afirmó estar “cien por ciento segura de que no recibió la atención adecuada” y anunció que buscará justicia para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

Arenas-Silva fue la persona número 21 que murió bajo custodia migratoria en Georgia desde 2005, según la coalición https://juliabrownley.house.gov/

La denuncia contrasta con la versión del ICE. La agencia sostuvo que Arenas-Silva accedió a cuidados y fue atendido por profesionales mientras permaneció bajo custodia.

Por qué el ICE había detenido al venezolano

Los agentes arrestaron a Arenas-Silva el 9 de julio en un operativo dirigido en su vivienda en Dallas, Georgia. La intervención respondió a una orden de expulsión sin ejecutar.

El venezolano Jesús Manuel Arenas-Silva murió después de ser hallado inconsciente durante un traslado entre dos centros de detención de ICE en Georgia Instagram @detentionwatch

La agencia indicó que las autoridades migratorias lo habían considerado inadmisible en el puerto de entrada de San Luis, Arizona, el 2 de octubre de 2021. Nueve días después, la Patrulla Fronteriza lo encontró cerca de Calexico, California, tras un ingreso sin inspección.

Arenas-Silva recibió una notificación para comparecer ante un tribunal el 12 de octubre de 2021. Un juez de inmigración de Atlanta ordenó su expulsión a Venezuela el 27 de abril de 2026.

Reclamos de organizaciones al ICE por la muerte de migrantes

La Detention Watch Network sostuvo que el año fiscal 2026 fue el más mortal en la historia del ICE. La organización contabilizó 53 fallecimientos desde la asunción de Trump, de los cuales 33 ocurrieron durante ese período fiscal.

Su muerte se conoció después de otros tres episodios fatales relacionados con operativos del ICE en Texas, Maine y Florida ICE

A su vez, afirmó que Arenas-Silva fue la persona número 21 que perdió la vida bajo custodia migratoria en Georgia desde 2005. Esta muerte se conoció después de otros tres episodios fatales vinculados con intervenciones del ICE, aunque ocurridos en circunstancias diferentes.

Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió el 7 de julio tras recibir disparos en un operativo en Texas; Johan Sebastián Durán Guerrero fue baleado el 13 de julio en otra intervención en Maine; y un hombre de 28 años murió al día siguiente en Florida, atropellado por un camión mientras huía de agentes migratorios y otros funcionarios federales.