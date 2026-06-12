Elecciones en Nueva York 2026: cuándo termina el plazo de registro para votar en las primarias

Los ciudadanos de Nueva York que quieran participar en las elecciones primarias del 23 de junio de 2026 deberán completar los trámites electorales obligatorios antes del 13 de junio. Ese día vence el plazo para registrarse para votar, actualizar la dirección en el padrón en caso de mudanza y solicitar una boleta de voto por correo si se desea sufragar por esa vía.

Registro para votar en Nueva York: hasta cuándo hay tiempo

Según el calendario oficial publicado por NYC Votes y la Junta Electoral del Estado de Nueva York, estos vencimientos forman parte de la etapa final de preparación para las primarias. Nueva York no permite registrarse para votar el mismo día de la elección, por lo que quienes no completen los trámites antes de la fecha límite no podrán participar en estos comicios.

Según recuerda NYC Votes, los votantes pueden verificar su estado de registro, consultar su lugar de votación y revisar información sobre los candidatos a través de las herramientas oficiales disponibles en línea. El organismo recomienda realizar estas consultas con anticipación para evitar inconvenientes antes de la jornada electoral.

Para participar en una primaria partidaria también debe estar vigente la afiliación correspondiente; los cambios de partido para 2026 tenían como fecha límite el 14 de febrero.

En tanto, estas son las próximas fechas más importantes del calendario electoral para las primarias:

Registro electoral y actualización de domicilio: hasta el 13 de junio.

Solicitud de boleta por correo de forma online o postal: hasta el 13 de junio.

Votación anticipada: del 13 al 21 de junio.

Solicitud presencial de boleta por correo: hasta el 22 de junio.

Elección primaria: 23 de junio.

Calendario de las primarias en Nueva York: voto anticipado, correo y urnas

El día de los comicios, los centros de votación estarán abiertos de 6 a 21 hs. Además de acudir a las urnas esa jornada, los votantes que utilicen el sistema de voto por correo deberán asegurarse de que sus boletas tengan matasellos del 23 de junio como máximo y llegar a la junta electoral del condado antes del 30 de junio.

Los electores también pueden consultar la Guía Oficial del Votante publicada por NYC Votes, que reúne perfiles, antecedentes y propuestas enviadas por los candidatos que compiten por distintos cargos locales. El organismo aclara que ese contenido es responsabilidad exclusiva de cada postulante y no representa una posición institucional.

El periodo de votación anticipada para las elecciones primarias en Nueva York se llevará a cabo desde el 13 de junio hasta el 21 de junio Imagen ilustrativa creada con IA

Elecciones generales en Nueva York 2026: fechas de registro y voto anticipado

Una vez finalizadas las primarias, la atención se trasladará a las elecciones generales, previstas para el martes 3 de noviembre de 2026. Quienes quieran votar en esos comicios tendrán tiempo hasta el 24 de octubre para inscribirse en el padrón electoral, de acuerdo con el calendario publicado por la Junta Electoral del Estado de Nueva York.

Las personas que se hayan mudado deberán actualizar su dirección en el registro electoral dentro de los plazos establecidos por las autoridades electorales para evitar inconvenientes al momento de votar.

Una vez finalizadas las primarias, la atención se trasladará a las elecciones generales, previstas para el martes 3 de noviembre (AP foto/Mary Altaffer, Archivo)

Las elecciones generales definirán distintos cargos locales y estatales que estarán en juego este año en Nueva York. Por eso, las autoridades recomiendan revisar con anticipación los datos personales registrados para asegurarse de figurar correctamente en el padrón. Antes de la elección general también habrá un período de votación anticipada, como ocurre habitualmente en los procesos electorales del estado.