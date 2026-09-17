Revés para Mamdani en Nueva York: crece disputa por ley que otorga bono de US$10.000 para profesionales de NYC

La disputa entre la administración de Zohran Mamdani y el Ayuntamiento de Nueva York sumó una nueva acción judicial este 17 de septiembre. El órgano legislativo solicitó ante la justicia que rechace la demanda presentada por el alcalde contra la Local Law, conocida como “Respect Check”.

Bono de US$10.000 para auxiliares docentes: la ley de Nueva York

La norma establece un programa temporal de estabilización laboral destinado a aproximadamente 25.000 auxiliares docentes de las escuelas públicas. La Local Law busca otorgar un beneficio que puede alcanzar los US$10.000 durante el año escolar 2026-2027. La medida fue aprobada por el Concejo el 16 de julio con 49 votos a favor y ninguno en contra.

La Local Law es una normativa aprobada por el Consejo municipal de Nueva York para otorgar un pago de estabilización laboral de hasta US$10.000 a los auxiliares docentes Magnific

Mamdani había respaldado la iniciativa durante su campaña electoral de 2025. Sin embargo, una vez asumido el cargo, no la vetó ni la firmó, por lo que la legislación entró en vigor automáticamente el 18 de agosto. Posteriormente, la administración del demócrata recurrió a los tribunales para cuestionar su validez.

Por qué Mamdani impugnó la ley: negociación colectiva y Ley Taylor

El gobierno municipal sostuvo que el Concejo no podía establecer mediante una ley local un pago relacionado con la remuneración de trabajadores sindicalizados. Según la posición de la Alcaldía, la medida interfiere con el mecanismo de negociación colectiva previsto por la Ley Taylor del estado de Nueva York.

“No permitiremos que el proceso político reemplace la mesa de negociación colectiva”, dijo el portavoz del alcalde, Matt Rauschenbach, a The New York Times. “La ciudad está presentando una demanda para proteger el derecho de cada sindicato a negociar en nombre de sus miembros, a luchar por el lugar de trabajo que merecen y a garantizar que sean los trabajadores, y no los políticos, quienes determinen su propio futuro”, señaló.

La administración planteó que permitir que el Concejo establezca este tipo de compensaciones podría modificar la relación entre la ciudad y las distintas organizaciones sindicales.

Nueva York cuenta con numerosas unidades de negociación, por lo que la Alcaldía advirtió que otros sindicatos podrían intentar obtener compensaciones mediante legislación en lugar de acuerdos colectivos.

Otro argumento estuvo relacionado con el costo; la Junta de Presupuesto de Ciudadanos estimó que el programa representaría unos US$325 millones. Para la administración de Mamdani, una solución salarial permanente debería surgir de las conversaciones entre la ciudad y la Federación Unida de Maestros (UFT, por sus siglas en inglés), en lugar de un pago extraordinario aprobado por el Concejo.

“En la ciudad de Nueva York existen casi 150 unidades de negociación colectiva”, dijo Robert W. Linn, quien asesora a la administración de Mamdani. “Si no se implementa un enfoque riguroso de negociación colectiva, las partes recurrirán al Ayuntamiento y a la Legislatura estatal, y se producirán paros laborales”, agregó.

Mamdani demandó al Ayuntamiento de Nueva York tras argumentar que la ley que otorga bonos de US$10.000 a los auxiliares docentes viola las normas de negociación colectiva ANGELA WEISS - AFP

El Concejo de Nueva York defiende la Local Law 129

En su presentación judicial, el Ayuntamiento afirmó que la Local Law no establece de manera permanente las condiciones salariales de los trabajadores. Su argumento fue que se trata de una respuesta temporal a una situación de emergencia y que contiene una cláusula de expiración automática.

La Local Law contempla cuatro desembolsos que, para quienes accedan al monto total, completan hasta US$10.000:

El primero está previsto para el 1° de enero de 2027.

Le sigue un pago el 1° de marzo.

Otro el 1° de junio.

El último será el 1° de agosto.

De acuerdo con esa disposición, el programa dejará de tener efecto una vez realizados los pagos correspondientes o cuando la ciudad y la UFT alcancen un convenio que incremente la remuneración anual de los auxiliares docentes en una cantidad igual o superior a los US$10.000.

“El Ayuntamiento actuó porque esta crisis exigía medidas”, dijo la presidenta del Ayuntamiento, Julie Menin, en un comunicado. “Nuestra legislación fue aprobada por unanimidad y proporciona un pago de estabilización laboral temporal y limitado para abordar esta emergencia; al mismo tiempo se preserva el proceso de negociación colectiva”, agregó.

El Consejo también sostuvo que la legislación estatal no impide que Nueva York adopte una norma de estas características. Su presentación planteó, además, que la ley local no regula cuestiones pedagógicas, sino que busca responder a problemas vinculados con personal, presupuesto y cumplimiento de servicios educativos.

Qué debe resolver la justicia sobre los pagos a auxiliares docentes en 2027

El nuevo escrito presentado el 17 de septiembre por el Ayuntamiento busca que el tribunal desestime la acción impulsada por la administración de Mamdani. Como alternativa, la organización municipal pide que se determine que la Local Law es válida y que no queda anulada por la Ley Taylor.

Mientras la Alcaldía sostiene que los acuerdos laborales deben resolverse mediante negociación colectiva, el Concejo defiende su facultad para implementar una medida temporal frente a la escasez de auxiliares. La resolución judicial determinará si el programa puede avanzar con los pagos previstos para 2027 o si la ley queda suspendida o anulada.