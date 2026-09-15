Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Lo del ICE es un intento de criminalizar el mero hecho de ser inmigrante”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuestionó los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y defendió las políticas de ciudad santuario. Sus declaraciones se produjeron después de la Operación Rotten Apple, que dejó 2197 inmigrantes indocumentados detenidos en el estado.

Mamdani cuestiona los operativos del ICE

Durante una conferencia, Mamdani cuestionó las operaciones de la agencia federal. “Lo del ICE es un intento de criminalizar el mero hecho de ser inmigrante. Estamos viendo un aterrorizamiento de los inmigrantes en nuestra ciudad y, francamente, en toda nuestra nación, que ha dejado a muchos, independientemente de su estatus, con un profundo temor incluso de salir de su hogar”, aseguró.

Las declaraciones ocurrieron después de la Operación Rotten Apple, un operativo del ICE anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que se desarrolló entre el 27 de julio y el 29 de agosto.

De acuerdo con las cifras proporcionadas, fueron detenidas 2197 personas indocumentadas en distintos puntos del estado de Nueva York.

Mamdani defiende las políticas de ciudad santuario en Nueva York

El alcalde sostuvo que las denominadas políticas santuario tienen como objetivo facilitar que los habitantes puedan informar delitos a las autoridades locales sin considerar que una denuncia pueda derivar en una intervención migratoria.

Desde su perspectiva, limitar la participación de la policía local en estas tareas no implica abandonar la cooperación con el gobierno federal cuando existen delitos graves.

“Estamos orgullosos de ser una ciudad que tiene políticas santuario”, dijo Mamdani. “Estas son políticas que solían ser defendidas tanto por demócratas como por republicanos. Introducidas para garantizar que cada neoyorquino se sienta cómodo al denunciar delitos ante las fuerzas de orden local”, agregó.

Mamdani señaló que Nueva York mantiene mecanismos para informar a las autoridades federales cuando una persona indocumentada está involucrada en determinados delitos.

Según explicó el alcalde neoyorquino, existe una lista de más de 170 crímenes graves que activa la cooperación entre las autoridades locales y federales.

El alcalde Mamdani criticó las acciones del ICE y señaló que representan un intento directo de criminalizar a la población inmigrante MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La gobernadora Kathy Hochul también defendió esta posición frente a las acusaciones de funcionarios federales que sostuvieron que las políticas de santuario hacen menos segura a Nueva York.

“Hay casos en los que hay personas indocumentadas en este país que están involucradas en delitos; siempre nos hemos asegurado y siempre nos aseguraremos de cooperar en esas circunstancias. No somos un estado santuario para criminales”, explicó.

La seguridad pública y los cuestionamientos al ICE

Hochul rechazó que esas políticas hayan vuelto menos segura a Nueva York. Mamdani, por su parte, destacó que los homicidios y los tiroteos se encuentran en mínimos históricos.

Del lado federal, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió los operativos y afirmó que la prioridad era detener a personas consideradas delincuentes. No obstante, reconoció que durante las acciones también fueron arrestadas otras personas indocumentadas.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, confirmó que los agentes del ICE arrestaron a 2197 inmigrantes @secretarymullin

“La administración Trump está comprometida con la protección del pueblo estadounidense y no permitiremos que los políticos que defienden los santuarios se interpongan en nuestro camino”, dijo Mullin en una conferencia previa.

“Si usted es un político estatal o local, lo mejor que puede hacer es cooperar con nosotros para que todos podamos hacer que EE.UU. vuelva a ser seguro”, agregó.

“La pérdida del TPS puede afectar la estabilidad de trabajadores que viven y trabajan en Nueva York”, sostuvo Mamdani. Su planteo forma parte de una postura más amplia contra las medidas federales que, según el alcalde, generan incertidumbre entre las familias inmigrantes.