En Nueva York avanzó la Ley de No Ultimátums de Indemnización (S372A), que busca imponer una reforma laboral para los trabajadores de la región. La propuesta tiene como propósito regular los plazos de revisión y la firma de los convenios de separación laboral.

Los nuevos plazos de desvinculación laboral en Nueva York, según la ley

El senador demócrata Michael Gianaris promovió el proyecto de ley. La normativa prohíbe que los empleadores impongan plazos coercitivos para firmar los acuerdos de desvinculación de empleo.

En caso de que el proyecto de ley sea aprobado y entre en vigor, los empleadores de Nueva York tendrán la obligación de notificar a los trabajadores sobre su derecho de consultar a un abogado privado Fotomontaje generado con IA

Bajo este marco, según el texto actual de la propuesta legislativa, los empleadores del estado tienen la obligación de notificar a los trabajadores sobre su derecho a consultar a un abogado privado. Además, deben conceder un plazo mínimo obligatorio de 21 días calendario para que los afectados evalúen los términos del documento.

Los empleados conservan también la facultad de revocar el convenio firmado durante los siete días posteriores a su suscripción. El acuerdo no tendrá efecto legal o exigibilidad de cumplimiento hasta que concluya este período de retractación de una semana.

Asimismo, los trabajadores de Nueva York cuentan con la opción de firmar el documento antes del límite de 21 días por decisión propia de forma voluntaria. La firma anticipada será válida siempre que ocurra de manera informada y libre de fraudes, falsas declaraciones o amenazas.

Todos los trabajadores de Nueva York tendrán esta protección con la nueva ley

La legislación actual solo otorga protecciones de tiempo para revisar convenios a los empleados de 40 años o más. Los trabajadores menores de esta franja de edad afrontan a menudo la exigencia de firmar renuncias en el acto y sin asesoramiento de un abogado.

En ese marco, la propuesta legislativa en la Gran Manzana elimina esta brecha al conceder las mismas salvaguardas de revisión a todos los trabajadores. Los patrocinadores indican que el texto es la propuesta “más progresista del país” en esta materia de derechos de los empleados.

Bajo el proyecto de ley que avanzó en Nueva York, cualquier acuerdo de indemnización quedará nulo y sin fuerza legal si incumple las normas de notificación Ministerio de Justicia de Cuba

Además, la ley determina que cualquier acuerdo de indemnización quedará nulo y sin fuerza legal si incumple las normas de notificación del proyecto. La medida impide que los empleadores apliquen cláusulas contractuales que contradigan los derechos de deliberación garantizados por la norma.

La normativa laboral también excluye de sus disposiciones a los acuerdos de separación que las partes negocien a través de convenios colectivos de trabajo. No obstante, los sindicatos pueden adoptar estas protecciones si el contrato final reconoce de forma expresa las cláusulas del proyecto.

El proyecto de Nueva York espera por la firma de Hochul para convertirse en ley

El proyecto de ley S372A ya obtuvo la aprobación en las dos cámaras del poder legislativo neoyorquino. El Senado estatal aprobó la medida con 42 votos a favor y 17 votos en contra el 11 de febrero.

El anuncio de Kathy Hochul sobre las pequeñas empresas de Nueva York

La senadora Lea Webb y el legislador Robert Jackson apoyan la iniciativa en calidad de copatrocinadores oficiales de la norma laboral. El parlamento completó los trámites de debate de la ley tras su aprobación final en la Asamblea el 1° de junio.

De esta forma, la medida legislativa aprobada espera ahora su envío formal al despacho de la gobernadora Kathy Hochul para la firma correspondiente. En caso de que sea promulgada por la mandataria estatal, entrará en vigor de forma inmediata.