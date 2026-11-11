Se acerca la primera nevada a Nueva York y Mamdani confirma megaoperativo: “Ningún neoyorquino debería enfrentar los peligros del invierno solo”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una iniciativa de prevención de cara a los próximos meses de invierno en la ciudad. Según los pronósticos meteorológicos, se prevén las primeras nevadas en el norte del Empire State.

Qué se sabe de las primeras nevadas en Nueva York

Un sistema de bajas presiones traerá lluvias moderadas a intensas a la Ciudad de Nueva York y al corredor de la I-95. Según Accuweather, se anticipan lluvias que acumulen entre 0,5 y 1,5 pulgadas desde la tarde de este 11 de noviembre hasta el viernes 12.

En ese período, la lluvia comenzará a mezclarse y transformarse en nieve húmeda en elevaciones intermedias y altas del área triestatal, como los Catskills y Poconos .

en elevaciones intermedias y altas del área triestatal, como los . Entre el 12 de noviembre y sábado, habrá nevadas en las zonas de mayor altitud del norte del estado de Nueva York (Adirondacks) y el norte de Nueva Inglaterra.

Entre el 12 de noviembre y sábado, habrá nevadas en las zonas de mayor altitud del norte del estado de Nueva York (Adirondacks) MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Las comunidades situadas a mayor altitud, como Elkins (Virginia Occidental), Mount Pocono (Pensilvania) y Saranac Lake (Nueva York), podrían recibir una capa de aguanieve o incluso unos centímetros de nieve húmeda”, dijo el meteorólogo Geoff Cornish, de AccuWeather.

El operativo de Zohran Mamdani ante las primeras nevadas en Nueva York

Mamdani anunció la movilización de todas las agencias municipales para anticiparse a las primeras nevadas en la ciudad. “Ningún neoyorquino debería enfrentar los peligros del invierno solo, y nunca la ciudad debe quedar desatendida”, dijo en una conferencia de prensa.

El operativo contempla una inversión de US$25 millones para desplegar a más de 300 brigadistas, habilitar hasta 600 habitaciones destinadas a brindar refugio y abrir centros de calentamiento en hasta 11 hospitales públicos.

Asimismo, se medita un plan de acción para recolectar nieve y garantías de calefacción. Así se organiza la iniciativa:

Recursos del Departamento de Sanitización (DSNY, por sus siglas en inglés) : disposición de más de 2200 vehículos convertibles en quitanieves, 700 esparcidores de sal, 47 equipos para ciclovías protegidas y 7000 trabajadores uniformados capacitados.

: disposición de más de 2200 vehículos convertibles en quitanieves, 700 esparcidores de sal, 47 equipos para ciclovías protegidas y Equipamiento y acopio : adquisición de 120 sopladores mecánicos de nieve para aceras y paradas de autobús, más reserva de 500 millones de libras de sal.

: adquisición de de nieve para aceras y paradas de autobús, más reserva de 500 millones de libras de sal. Vivienda privada (HPD): investigación de cada queja no anónima por falta de calefacción o agua caliente.

“Hemos capacitado a nuestros trabajadores, preparado nuestro equipo y reforzado nuestros protocolos, porque la seguridad de los neoyorquinos no comienza con la primera tormenta”, destacó el alcalde.

La convocatoria anunciada por Mamdani para recolectar nieve en Nueva York

Antes de presentar su plan para hacer frente a las nevadas, Mamdani convocó a los neoyorquinos interesados que quisieran trabajar como recolectores de nieve de emergencia.

El salario comienza en US$30 por hora y se incrementa a US$45.00 por hora después de acumular las primeras 40 horas trabajadas en una semana.