Se vienen las elecciones en Nueva York y estos son los candidatos de Mamdani al Congreso 2026

Zohran Mamdani comenzó a involucrarse en varias de las contiendas que se definirán en las elecciones primarias de Nueva York del 23 de junio. El alcalde expresó su apoyo a distintos aspirantes demócratas al Congreso, entre ellos Claire Valdez, Brad Lander y Darializa Avila Chevalier.

Mamdani respalda a Darializa Avila Chevalier en la primaria del Distrito 13

Una de las candidatas que obtuvo recientemente el respaldo del alcalde es Darializa Avila Chevalier, quien busca la nominación demócrata para representar al Distrito 13 de Nueva York en la Cámara de Representantes.

La campaña de Mamdani con un guiño a inmigrantes y trabajadores antes del Mundial 2026

Según informó Diario Las Américas, Mamdani apareció junto a Avila Chevalier en el programa The Briefing with Jen Psaki, donde destacó el trabajo de la candidata en temas relacionados con inmigración y asequibilidad.

Durante esa intervención, el alcalde señaló que Ávila Chevalier participó en iniciativas para ayudar a personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y resaltó su labor dentro de las comunidades de Nueva York.

La aspirante competirá en las primarias contra Adriano Espaillat, representante federal que ocupa el escaño desde 2017 y cuenta con el respaldo de distintos dirigentes demócratas del estado.

Avila Chevalier trabajó anteriormente en la campaña de Mamdani y agradeció públicamente el apoyo recibido. “El año pasado, Zohran Mamdani mostró al país entero que el poder del pueblo puede vencer a una máquina”, afirmó al anunciar el respaldo del alcalde.

Claire Valdez compite por el Distrito 7 tras el retiro de Nydia Velázquez

Otra de las figuras avaladas por Mamdani es Claire Valdez, actual integrante de la Asamblea estatal de Nueva York y candidata por el Distrito 7.

La legisladora representa al Distrito 37 de Queens y aspira a ocupar el lugar que dejará vacante Nydia Velázquez tras su retiro del Congreso.

La política de origen latino, aliada de Mamdani, buscará reemplazar a la representante Nydia Velázquez en el Congreso Claire Valdez - Assembly District 37 |Assembly Member Directory | New York State Assembly

De acuerdo con su plataforma política, impulsa propuestas relacionadas con vivienda, salud pública, derechos laborales, educación e inmigración. La dirigente también se define como socialista demócrata.

La candidata competirá en las primarias frente a Antonio Reynoso, actual presidente del distrito de Brooklyn, en una de las disputas más observadas dentro del Partido Demócrata.

Durante la campaña municipal de Mamdani, Valdez participó en distintos actos públicos y fue una de las funcionarias electas que acompañó al ahora alcalde en varios eventos políticos.

Brad Lander enfrenta a Dan Goldman por el Distrito 10 con el apoyo de Mamdani

Mamdani también manifestó su apoyo a Brad Lander, quien compite por la representación del Distrito 10 en la Cámara de Representantes.

Su principal rival es Dan Goldman, actual representante federal de ese distrito, quien busca conservar el escaño que ocupa desde 2023.

Según un reporte de Gothamist citado por Diario Las Américas, Lander integra el grupo de candidatos respaldados por el alcalde en distintas carreras legislativas que se definirán durante las primarias de este mes.

El contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, en una protesta contra las medidas de inmigración tras una redada, el martes 21 de octubre de 2025 en Nueva York. (AP Foto/Olga Fedorova) Olga Fedorova - FR172242 AP

El dirigente es una figura conocida dentro de la política local después de haberse desempeñado como contralor de la ciudad de Nueva York.

Las elecciones del 23 de junio definirán candidaturas para cargos federales, estatales y municipales en todo el estado.

Aunque Mamdani no figura en las boletas este año, sus respaldos son observados de cerca debido a la influencia política que ganó tras llegar a la alcaldía de Nueva York.