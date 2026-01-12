Es de origen latino y aliada de Mamdani en NY: ahora busca convertirse en la próxima socialista en el Congreso

Luego de la jubilación de la congresista Nydia Velázquez, varios políticos competirán por su puesto vacante en el Congreso, y uno de los nombres más resonantes es el de Claire Valdez. Aliada del alcalde Zohran Mamdani, ya anunció su candidatura para representar al 7.º distrito y competirá en las primarias contra el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

La política de origen latino que busca convertirse en la próxima socialista en el Congreso

Nacida en Lubbock, en Texas, Valdez tiene una profunda conexión con la comunidad latina debido a su ascendencia mexicana.

Elegida para la Asamblea en 2024, actualmente representa al Distrito 37 de Queens.

La política de origen latino, aliada de Mamdani, buscará reemplazar a la representante Nydia Velázquez en el Congreso

Con experiencia como organizadora laboral, trabajó con el sindicato United Auto Workers. En su sitio web se define como una socialista demócrata que lucha “cada día por un mundo mejor para todos”. Además, sostiene que aboga por los derechos de los trabajadores, viviendas de calidad, atención médica y educación para todos.

En su plataforma, se destacan las siguientes propuestas:

Vivienda : aprobar el desalojo por causa justificada para que los inquilinos puedan conservar sus hogares y comunidades, luchar por las reparaciones pendientes en nuestra vivienda pública y considerar la vivienda como un derecho humano para todos.

: aprobar el desalojo por causa justificada para que los inquilinos puedan conservar sus hogares y comunidades, luchar por las reparaciones pendientes en nuestra vivienda pública y considerar la vivienda como un derecho humano para todos. Trabajo : proteger a los trabajadores y apoyar el crecimiento de un movimiento obrero fuerte.

: proteger a los trabajadores y apoyar el crecimiento de un movimiento obrero fuerte. Educación : aprobar la Ley de Cuidado Infantil Universal, que financia el cuidado infantil universal en todo el estado.

: aprobar la Ley de Cuidado Infantil Universal, que financia el cuidado infantil universal en todo el estado. Salud : aprobar la Ley de Salud de Nueva York para garantizar la atención médica a todos los neoyorquinos.

: aprobar la Ley de Salud de Nueva York para garantizar la atención médica a todos los neoyorquinos. Transporte : diseñar un sistema que permita que más neoyorquinos dejen de usar el automóvil, reducir las emisiones de carbono y purificar el aire.

: diseñar un sistema que permita que más neoyorquinos dejen de usar el automóvil, reducir las emisiones de carbono y purificar el aire. Inmigración : otorgar a los migrantes accesos a toda la infraestructura social y el derecho a vivir sin temor a la deportación ni al acoso.

: otorgar a los migrantes accesos a toda la infraestructura social y el derecho a vivir sin temor a la deportación ni al acoso. Seguridad : prevenir la delincuencia e invertir en programas actualmente desfinanciados.

: prevenir la delincuencia e invertir en programas actualmente desfinanciados. Economía: gravar a los ricos y usar ese dinero para crear una economía que beneficie a todos.

El lazo de la política de origen latino con Mamdani

Durante la campaña del alcalde electo de Nueva York, Valdez se mostró en sus actos en reiteradas ocasiones. En su mitin “Una Ciudad que Podemos Ganar” antes de las primarias brindó un discurso. Recientemente, apareció en su video sobre los trabajadores en huelga de Starbucks.

Además, trabaja estrechamente con el asesor político más cercano de Mamdani, Morris Katz. “Cuando Nydia decidió jubilarse y el nombre de Valdez empezó a sonar, conectamos y lo hablamos. Es una especie de continuación clara de la lucha por una nueva era de liderazgo”, expresó en una entrevista con el medio neoyorquino City & State.

Mamdani incluyó a la política de origen latino en varios de sus actos de campaña para la alcaldía de Nueva York

En esa línea, Katz remarcó que Valdez fue la única funcionaria electa en aparecer en el evento de lanzamiento de la campaña a la alcaldía de Mamdani en octubre de 2024.

La política de origen latino también tiene un vínculo con Andrew Epstein, quien fue director de comunicaciones y luego director creativo de la campaña de Mamdani. En su campaña para el Congreso, Epstein la asesora en comunicación y estrategia política.

En su primera entrevista tras lanzar la candidatura, citada por The New York Times, Valdez mencionó que Mamdani necesitaría aliados en Washington para avanzar en su agenda populista económica.

Elecciones para el Congreso: la competencia de la política de origen latino y aliada de Mamdani

En la primaria demócrata que se realizará el 23 de junio de 2026, Valdez competirá contra Antonio Reynoso, presidente del distrito de Brooklyn.

El político también es progresista, pero mantiene un perfil más tradicional y pragmático dentro del Partido Demócrata. Se espera que reciba el respaldo de la representante jubilada Velázquez en la carrera para sucederla.

La política latina aliada de Mamdani intentará imponerse ante Reynoso en las primarias demócratas para el Congreso en junio

El exconcejal trabajó como organizador laboral y también apoyó a Mamdani en las elecciones del año pasado. A sus 42 años, buscará una victoria en el Séptimo Distrito de Nueva York, que se extiende hacia el norte y el este desde el centro de Brooklyn, hacia Astoria y Woodhaven en Queens.

La zona que abarca el distrito también comprende barrios de Brooklyn como Greenpoint, Williamsburg y Bushwick, que le dieron a Mamdani algunos de sus mayores márgenes en toda la ciudad.