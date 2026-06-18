Alexandria Ocasio-Cortez vs. Mamdani: los apoyos divididos que los enfrentan para las primarias en Nueva York

A pocos días de las elecciones primarias en Nueva York, dos de las figuras progresistas más influyentes del Partido Demócrata tomaron caminos distintos en sus respaldos. El alcalde Zohran Mamdani impulsa a tres candidatos para la Cámara de Representantes, mientras Alexandria Ocasio-Cortez concentra su apoyo en candidaturas legislativas estatales vinculadas a los Socialistas Democráticos de América.

Los respaldos de Mamdani para las elecciones primarias en Nueva York

En un año electoral de importancia para el escenario político, el alcalde socialista demócrata se enfocó en apoyar a tres candidatos para la Cámara de Representantes, entre los que figuran dos que desafían a titulares demócratas actuales.

Zohran Mamdani anunció importantes obras en Brooklyn junto al NYC DOT / Instagram @nycmayor nycmayor

El propósito de la estrategia de Mamdani, según David Hogg, cofundador del grupo progresista Leaders We Deserve, es “forjar alianzas” para obtener el presupuesto que desea para la ciudad mediante consensos con las figuras de Albany.

“Claramente el camino que ha tomado es trabajar a nivel local, dentro de la ciudad de Nueva York, para lograrlo”, analizó Hogg. Hasta el momento, el respaldo de Mamdani en las primarias se dirigió a tres candidatos locales:

El excontralor de la ciudad, Brad Lander , frente al representante Dan Goldman (demócrata por Nueva York).

, frente al representante Dan Goldman (demócrata por Nueva York). La asambleísta Claire Valdez en la contienda abierta para reemplazar a la representante saliente Nydia Velázquez (demócrata por Nueva York), quien apoyó al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

en la contienda abierta para reemplazar a la representante saliente Nydia Velázquez (demócrata por Nueva York), quien apoyó al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso. La activista Darializa Ávila Chevalier, frente al representante Adriano Espaillat (demócrata por Nueva York), presidente del Caucus Hispano del Congreso.

El apoyo de Alexandria Ocasio-Cortez en las elecciones primarias de Nueva York

Desde su lugar, Alexandria Ocasio-Cortez, una de las figuras más influyentes del ala progresista demócrata, mantuvo una estrategia que apunta más a un plano nacional. En una entrevista con NOTUS, afirmó que ella y Mamdani se encuentran en posiciones diferentes.

Además, expresó que, como miembro de la delegación de Nueva York, era importante dejar que esos procesos “siguieran su curso”.

A diferencia del alcalde, Ocasio-Cortez dejó de respaldar a candidatos en contra de los titulares después del ciclo electoral de 2022. Sobre su enfoque, Jasmine Gripper, codirectora del Partido de las Familias Trabajadoras de la ciudad, remarcó que “gobernar es difícil”, y sostuvo que requiere “tener relaciones con compañeros y colegas en cargos electos”.

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Por el momento, la representante intervino con cautela en los comicios primarios de EE.UU., a menudo con manifestaciones públicas a pocas semanas de la votación. “La madurez de Ocasio-Cortez, y el hecho de ser uno de los miembros de mayor antigüedad, le permite comprender que para seguir avanzando en su carrera, necesita tener amigos y socios en el gobierno para poder seguir logrando resultados”, analizó Gripper.

A su vez, un consultor demócrata que solicitó el anonimato, expresó que AOC está “tratando de construir una maquinaria política a nivel nacional”. En su lugar, agregó que Mamdani “está consolidando su poder en Nueva York”.

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Qué se vota en las primarias de Nueva York y cuándo son las generales

Las primarias de Nueva York se realizarán el martes 23 de junio y definirán candidaturas para distintos cargos federales, estatales y locales. Quienes resulten nominados avanzarán hacia las elecciones generales del martes 3 de noviembre.

Según información de Ballotpedia, entre la amplia variedad de cargos públicos a nivel federal, estatal y local que abarcan los comicios de este año se encuentran:

Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Otros cargos ejecutivos estatales.

Senado estatal.

Asamblea estatal.

Elecciones legislativas especiales.

Juntas escolares.

Gobiernos municipales.

A diferencia de otros estados, aunque los cargos de gobernador y vicegobernador estarán en juego en noviembre, la primaria prevista para el 23 de junio no tendrá votación efectiva para esa categoría porque las internas fueron canceladas.

Al respecto, Ballotpedia informó que la decisión se tomó debido a que no existían disputas internas entre candidatos dentro de los partidos involucrados. A falta de menos de una semana para la celebración de la votación, las fechas clave a tener en cuenta son: