El Naked Cowboy, nombre artístico de Robert John Burck II, de 55 años, declaró que gana unos US$150.000 al año en promedio por cantar y tocar la guitarra en Times Square, Nueva York. El año pasado, sin embargo, sumó unos US$88.000 entre propinas, videos personalizados en la aplicación Cameo, ostras con su marca personal y ganancias de una empresa propia.

Naked Cowboy, el artista callejero de Nueva York reveló cuánto gana

Burck II reveló en una entrevista con Business Insider, que en su mejor año llegó a recaudar US$250.000 y que tuvo años consecutivos con ganancias de entre US$25.000 y US$30.000, un monto “apenas suficiente para cubrir los gastos de ir a trabajar”. También recordó que en sus primeros 15 años ganó lo justo para sostener la actividad.

El artista se sumó hace un tiempo a la aplicación Cameo, donde graba mensajes de felicitación por cumpleaños o aniversario por encargo. “Cameo fue un salvavidas en términos de casi duplicar mis ingresos”, afirmó.

¿Cuánto ganó Naked Cowboy el año pasado, según declaró?

Propinas en Times Square: unos US$20.000 (hasta US$25.000, según el video).

unos US$20.000 (hasta US$25.000, según el video). Cameo: US$50.000 por saludos de cumpleaños y aniversario, que describió como pedidos de US$50 cada uno.

US$50.000 por saludos de cumpleaños y aniversario, que describió como pedidos de US$50 cada uno. Naked Cowboy Oysters: US$10.000 en regalías por ostras vendidas en restaurantes, con Blue Island Oyster Company.

US$10.000 en regalías por ostras vendidas en restaurantes, con Blue Island Oyster Company. Naked Cowboy Enterprises: unos US$7800.

Robert Burck reveló que el año pasado percibió alrededor de US$80.000 Instagram: @thenakedcowboy

Con esos montos, las propinas representan menos de una cuarta parte del total.

Qué gastos y costos tiene un artista callejero en Nueva York

Burck II estimó en unos US$11.000 anuales sus gastos laborales, sumando la indumentaria (sombreros, botas, cuerdas de guitarra), el transporte (combustible y mantenimiento) y la membresía del gimnasio.

“Mis botas cuestan unos 180 dólares y duran como un mes”, contó, y agregó que camina 50 horas semanales.

Vive en un departamento de Queens, donde paga un alquiler de unos US$2100 mensuales, que incluye el garaje para guardar su coche. Calculó en unos US$3000 al mes lo que le cuesta mantener el auto, con estacionamiento incluido y el peaje por congestión de Manhattan. Su comida, de unos US$120 diarios, es el único gasto que no puede declarar como comercial, según detalló.

Algo que llamó la atención de las declaraciones de Robert John Burck II, es que jamás tuvo seguro médico y que el año pasado pagó US$3600 de su bolsillo para realizarse chequeos en clínicas de atención urgente.

A su vez, reveló que guarda unos US$250.000 en cuentas de ahorro y retiro, y que no tiene deudas.

Cómo tributan las propinas los artistas callejeros y qué cambió tras la “Big Beautiful Bill” de Trump

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) publicó el 10 de abril de 2026 las regulaciones finales de la deducción por propinas creada por la ley fiscal que Donald Trump promulgó el 4 de julio de 2025. La lista de ocupaciones incluye a músicos y cantantes, y a artistas y performers, categoría que menciona a los artistas callejeros y a los imitadores de celebridades.

Permite deducir hasta US$25.000 anuales en propinas calificadas, con reducción gradual cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera US$150.000 (US$300.000 en declaración conjunta).

calificadas, con reducción gradual cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera US$150.000 (US$300.000 en declaración conjunta). Las propinas deben ser voluntarias y no negociadas, y quien reclama la deducción debe incluir su número de Seguro Social en la declaración.

En Arizona, parte del crédito fiscal que otorga el IRS puede ser reembolsable, con un monto máximo de poco más de 5000 dólares por hijo Imagen ilustrativa generada con IA

Los trabajadores independientes pueden acogerse si cumplen los requisitos. Los expertos indican que la deducción se aplica solo al impuesto a la renta individual. Para residentes que tributan sin número de Seguro Social, el requisito condiciona el acceso.

Burck II no informó en la entrevista si utiliza la deducción. En el caso de los videos de Cameo, que describió como “pedidos de US$50 cada uno”, son pagos por un servicio y se distinguen de las propinas voluntarias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.