Tras el anuncio de Mamdani en Nueva York: cuáles son los requisitos para aplicar el 40% más en el SNAP desde 2027

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York podrán acceder a un mayor incentivo para comprar frutas y verduras desde enero de 2027. El alcalde Zohran Mamdani anunció que Health Bucks elevará su máximo diario de US$10 a US$14 para ampliar el acceso a productos frescos y apoyar a los productores locales. Conoce cómo acceder al programa, paso a paso.

Requisitos para obtener Health Bucks con SNAP

Según el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, la vía de acceso para beneficiarios de SNAP requiere utilizar una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) en mercados de agricultores o puestos de venta que acepten ese medio de pago.

requiere utilizar una tarjeta de en mercados de agricultores o puestos de venta que acepten ese medio de pago. El incentivo depende del gasto realizado: por cada US$2 utilizados con SNAP, el comprador recibe US$2 en Health Bucks. Tener la tarjeta, por sí solo, no genera el monto máximo de cupones, indica el comunicado oficial del gobierno de NYC.

Los beneficiarios de SNAP podrán recibir hasta US$14 diarios en Health Bucks desde enero de 2027, un 40% más que el límite actual Fotomontaje realizado con IA

Cuánto hay que gastar para recibir US$14 diarios

De acuerdo con la Oficina del Alcalde de Nueva York, la ampliación mantendrá la equivalencia entre el gasto y el incentivo . Para alcanzar el nuevo máximo, será necesario realizar US$14 en compras elegibles con SNAP.

. Para alcanzar el nuevo máximo, será necesario realizar con SNAP. El 40% corresponde al incremento del tope de Health Bucks, no a una suba del depósito mensual del SNAP. Tampoco representa un pago adicional automático para todos los hogares inscritos.

Qué alimentos se pueden comprar con los cupones

El Departamento de Salud especifica que Health Bucks entrega cupones de US$2 destinados a frutas y verduras frescas de producción local. No se trata de dinero de libre disponibilidad para cualquier compra de alimentos.

frescas de producción local. No se trata de dinero de libre disponibilidad para cualquier compra de alimentos. Los cupones pueden utilizarse en mercados de agricultores y puestos de venta de la ciudad. Para obtenerlos mediante compras con SNAP, el establecimiento debe aceptar EBT.

Para realizar la compra, el comercio debe aceptar la tarjeta EBT Canva/Archivo

Dónde encontrar mercados que aceptan EBT

La agencia sanitaria informa que hay más de 100 mercados y puestos distribuidos entre los cinco distritos durante el verano y el otoño. Health Bucks está disponible durante todo el año en establecimientos participantes que aceptan EBT.

distribuidos entre los cinco distritos durante el verano y el otoño. durante todo el año en establecimientos participantes que Los compradores pueden consultar ubicaciones, días y horarios en el mapa de salud municipal. También pueden enviar “Muy Rico” al 55676 para encontrar un mercado cercano en español.

Para tener en cuenta

La convocatoria para que organizaciones comunitarias soliciten cupones es una vía diferente del incentivo por compras con SNAP.

El Departamento de Salud informa que la solicitud institucional de 2026 está cerrada y que la de 2027 estará disponible en primavera. Ese calendario no corresponde al acceso de compradores mediante EBT.