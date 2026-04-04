Noticias de Nueva York: la encuesta que celebra Kathy Hochul y muestra su ventaja para las elecciones 2026

Una encuesta reciente en Nueva York revela que es amplia la ventaja en intención de voto de Kathy Hochul sobre Bruce Blakeman, los dos posibles candidatos a gobernador. De acuerdo con las cifras, la actual mandataria tiene una diferencia de 13 puntos. Por el lado del republicano, aún se enfrenta a la barrera de un alto porcentaje de desconocimiento entre los neoyorquinos.

Hochul mantiene una ventaja importante sobre Blakeman

El Estado Imperial celebrará las elecciones primarias el 23 de junio y las generales el 3 de noviembre. En ese contexto, muchas investigaciones ya evalúan cómo se presenta el panorama de cara a los comicios.

Kathy Hochul mantiene una ventaja considerable en la última encuesta sobre las elecciones a gobernador de Nueva York Captura YouTube/Governor Kathy Hochul

En lo que corresponde a la carrera a la gobernación, la encuesta muestra ventaja para una reelección de la actual mandataria. Esa conclusión se desprende del sondeo que llevó a cabo Siena College entre el 23 y el 26 de marzo.

La encuesta, que contó con la participación de 804 votantes registrados, arrojó los siguientes porcentajes de intención de voto entre los dos posibles candidatos:

Kathy Hochul : 47%

: 47% Bruce Blakeman: 34%

Aunque todavía restan más de dos meses para las primarias, y aún más tiempo para las elecciones generales, se trata de una diferencia considerable, concretamente de 13 puntos. A esas cifras acompañó un 16% de electores que aún se mantiene indeciso.

En términos generales, está marcado el contraste de las zonas geográficas e ideologías en las que cada candidato obtiene mayor apoyo.

Por el lado de Hochul, obtuvo el 64% de los votos de encuestados que viven en la ciudad de Nueva York, el 75% entre los demócratas y el 80% entre quienes se definieron como liberales.

Bruce Blakeman aparece en el segundo puesto en la última encuesta sobre las elecciones a gobernador de Nueva York blakemanfornewyork.com

En cuanto a Blakeman, cosechó el 79% de los votos republicanos del sondeo y el 68% del apoyo de los participantes autodefinidos como conservadores.

En las zonas geográficas, el área más pareja fue el norte del estado de Nueva York, donde la demócrata obtuvo cifras cercanas al 45% y el republicano alcanzó un 40%.

El desconocimiento, la gran barrera que aún no pudo superar Blakeman para las elecciones a gobernador de Nueva York

Más allá de la diferencia en la intención de voto, el republicano se enfrenta a un problema que obstaculiza la posibilidad de obtener nuevos votos: tiene un elevado porcentaje de desconocimiento.

Según la encuesta de Siena College, en lo que respecta a la imagen de Blakeman, el 64% de los participantes afirmó no saber quién es o no tener una idea formada. Por su parte, el 18% dijo tener una opinión positiva y el 18% restante una visión negativa.

Blakeman y su critica a la administración de Hochul en Nueva York

Qué se vota en las elecciones de Nueva York

Hochul y Blakeman se perfilan como los dos candidatos principales para las elecciones a gobernador. Sin embargo, en los comicios los votantes de Nueva York deberán definir los nombres para ocupar diversos cargos.

Según la recopilación de Ballotpedia, estos son los puestos sobre los que se votará en el Estado Imperial en las primarias del 23 de junio y luego en las generales del 3 de noviembre:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Contralor

Cargos legislativos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales