Nuevas encuestas en Nueva York: Trump reafirma su respaldo a Blakeman y se reduce la brecha con Hochul

La carrera por la gobernación de Nueva York muestra una diferencia más estrecha entre la demócrata Kathy Hochul y el republicano Bruce Blakeman. Una encuesta de Siena publicada el 12 de agosto ubica a la actual mandataria con 49% de intención de voto frente al 39% de su rival, mientras Donald Trump tiene previsto visitar el condado de Nassau este viernes 14 de agosto, donde Blakeman es ejecutivo. La elección general será el 3 de noviembre, después de las primarias celebradas el 23 de junio.

Blakeman recorta la distancia con Hochul

El estudio del Siena Research Institute fue realizado entre el 3 y el 6 de agosto sobre 811 votantes probables y tiene un margen de error de 4,2 puntos porcentuales. La diferencia entre ambos postulantes quedó en 10 puntos, frente a los 20 puntos de junio, cuando Hochul lideraba 52% a 32%. En abril, la ventaja había sido de 16 puntos, con 49% frente a 33%.

La evolución también marca un cambio respecto del relevamiento de junio. En ese momento, la gobernadora alcanzaba 52% y Blakeman 32%, por lo que la distancia era de 20 puntos. La medición más reciente muestra una contienda más ajustada, aunque la demócrata todavía conserva una ventaja de dos dígitos.

“Diez puntos en agosto significa que potencialmente tenemos una carrera competitiva en septiembre y octubre”, señaló Steven Greenberg, encuestador de Siena, según NEWS10.

El sondeo también consultó a los votantes sobre distintos atributos de los aspirantes. Blakeman obtuvo mejores resultados en fortaleza, honestidad y capacidad para concretar acciones, mientras que Hochul fue mejor evaluada en asuntos vinculados con la asequibilidad y la vivienda.

Bruce Blakeman se posiciona como rival republicano para Kathy Hochul en la carrera por la gobernación blakemanfornewyork/Archivo

Trump llegará al condado de Nassau junto con Blakeman

La visita presidencial tendrá lugar en un momento relevante para la campaña. Telemundo 47 informó que Trump estará acompañado por Blakeman durante sus actividades en el condado de Nassau y que el mandatario visitará el recientemente inaugurado centro de capacitación del Departamento de Policía del condado, en Garden City, además de otra instalación situada en Mineola.

El operativo de seguridad tendrá impacto en el tránsito local. De acuerdo con el medio, se prevén cierres de calles en sectores de Garden City, Mineola y Uniondale, mientras que las autoridades recomendaron evitar esas zonas entre las 13 y las 17 hs si no es necesario circular por allí.

El comisionado de Policía del condado de Nassau, Patrick J. Ryder, explicó que se desplegará personal adicional para preparar el área ante la llegada del presidente. Blakeman, por su parte, señaló que el condado trabaja junto al Servicio Secreto para garantizar la seguridad de quienes participen del evento y de quienes viven o trabajan en los alrededores.

Telemundo 47 también informó que las puertas del evento estarán abiertas desde las 12 hs. La recomendación de las autoridades apunta principalmente a reducir el impacto de las restricciones sobre quienes deban desplazarse por Garden City durante la tarde.

Blakeman junto a Donald Trump, quien le dio su apoyo para la gobernación en Nueva York Agencia AP

Qué dicen las encuestas en Nueva York

Además de la elección para gobernador, Siena midió otras dos disputas estatales. La fiscal general demócrata Letitia James aparece con 54% frente al 36% de su rival republicana, mientras que el contralor estatal Tom DiNapoli registra 55% frente al 32% de su adversario.

Greenberg destacó además el peso de los votantes independientes probables, entre quienes Blakeman aventaja a Hochul por 45% a 40% y que pueden tener un papel relevante en la definición de la contienda.