Quién gana las elecciones en Nueva York 2026: las últimas encuestas entre Hochul y Blakeman

Nueva York celebra elecciones para la gobernación el 3 de noviembre de 2026. Según los datos más recientes de mayo, la actual mandataria demócrata Kathy Hochul aventaja al republicano Bruce Blakeman por 16 puntos porcentuales. La disputa electoral ocurre en un clima de debate sobre el costo de vida y el manejo del presupuesto estatal.

Encuesta en Nueva York: Hochul mantiene ventaja sobre Blakeman

De acuerdo con la encuesta de Siena University difundida este 5 de mayo, Kathy Hochul cuenta con un 49% de intención de voto frente al 33% de Bruce Blakeman.

Este resultado muestra que la ventaja de la gobernadora aumentó tres puntos respecto al mes de marzo. No obstante, el sondeo revela que su imagen favorable y desfavorable quedó en 41%-46%.

El encuestador Steven Greenberg señaló sobre este fenómeno: “Hochul se encamina a una campaña con sus calificaciones de favorabilidad y aprobación de trabajo más bajas en aproximadamente un año”.

El promedio de sondeos de RealClearPolitics también ratifica este liderazgo con una diferencia de 16,5 puntos a favor del oficialismo. Sin embargo, el desconocimiento sobre el candidato republicano persiste, ya que el 64% de los votantes afirma que no tiene una opinión formada sobre él.

Ante este panorama, el portavoz de la campaña de Hochul, Ryan Radulovacki, apuntó contra la figura de Blakeman: “Votan contra Bruce Blakeman porque permite que Donald Trump suba los costos con aranceles caros; por eso perderá esta carrera”.

Bruce Blakeman busca apoyo de Donald Trump para crecer en la elección de Nueva York

Bruce Blakeman mantuvo recientemente una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para fortalecer su perfil nacional. Tras el encuentro, el ejecutivo de Nassau criticó de forma pública la gestión económica de la gobernadora.

Bruce Blakeman busca contrastar su experiencia en Nassau con la gestión estatal de Kathy Hochul blakemanfornewyork.com

“Nueva York ocupa el último lugar en asequibilidad gracias a las políticas fallidas de Hochul”, afirmó el candidato republicano. A pesar de este movimiento, la encuesta de Siena indica que la favorabilidad de Trump en el estado se mantiene en un 33%, el nivel más bajo de su segundo mandato.

La gobernadora Hochul desestimó la autonomía de su adversario tras esta visita al despacho presidencial. “Él va a recibir sus órdenes de marcha; tiene que averiguar qué quiere Donald Trump que haga en el estado de Nueva York”, aseguró la mandataria ante la prensa.

Por su parte, el analista político J.C. Polanco explicó a CBS News que la alianza busca principalmente recursos financieros: “Lo que el presidente tiene a su disposición es el poder de recaudación de fondos para la campaña”. La encuesta de Marist de febrero ya anticipaba este escenario con un 50% de apoyo para la demócrata.

El costo de vida y el presupuesto estatal marcan la campaña electoral en Nueva York

El descontento económico es un factor importante según los informes de City & State. Un 67% de los ciudadanos consultados sostiene que el estado avanza en una dirección equivocada respecto al costo de vida.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lidera las encuestas @GovKathyHochul

Asimismo, el 36% de los electores considera que el presupuesto actual de US$260 mil millones es insuficiente para áreas críticas como salud y educación. La encuesta de Siena deja en evidencia esta percepción al indicar que el 57% de los neoyorquinos reprueba las políticas de vivienda asequible aplicadas hasta la fecha.

Frente a las críticas por los retrasos presupuestarios y los recortes, la mandataria defendió su rol en las negociaciones federales. “Cuando me presento, es para decir que no queremos esto y para tratar de encontrar una manera de que el dinero regrese”, explicó Hochul a los medios locales.

En tanto, el reporte de Spectrum News subraya que, aunque la ventaja electoral es sólida, la desaprobación de la gestión subió al 44%. Este indicador deja un margen de incertidumbre para el tramo final de la campaña hacia la elección definitiva del 3 de noviembre de 2026.