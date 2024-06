Un policía de Nueva York le prohibió fumar su cigarrillo electrónico y su reacción fue desmedida: la detuvieron

Escuchar

Una mujer fue detenida luego de protagonizar un altercado con la policía de Nueva York. En un video, que se viralizó en redes sociales, se puede observar a la persona visiblemente alterada mientras discute con dos oficiales, después de que uno de ellos le habría prohibido fumar un cigarrillo electrónico en una de las plataformas exteriores del metro. Entonces, ella tuvo una reacción desmedida, al tiempo que se negaba a identificarse.

La grabación fue publicada el pasado 19 de junio en la cuenta de Instagram @tio__milton, en la que se comparten clips con contenido curioso de lo que pasa en La Gran Manzana. “Tienes que amar Nueva York”, escribió el responsable del sitio en el posteo, que generó miles de “Me gusta” y otros cientos de comentarios.

Fuerte discusión entre una mujer y dos policías en Nueva York: gritos, empujones y detención

Superpuesta al video, se puede leer la frase: “Veamos qué pasa si fumas cigarrillos electrónicos en el andén del metro”. Las imágenes muestran una discusión entre una mujer y dos agentes policiales que poco a poco comienza a sumar tensión. “Ya les dije que no tengo identificación, ¿qué car***o quieren que haga? ¡No tengo identificación!”, se escucha gritar a la joven.

Lejos de tranquilizarse, esta persona cada vez alzaba más el tono de su voz e incluso comenzó a agredir verbalmente a los agentes. En ese momento, uno de los efectivos la empujó levemente, mientras que ella respondió con un ademán violento, como si fuera a golpearlo. Si embargo, evitó el contacto físico. “No me empujes”, le advirtió. Luego comenzó a golpear el suelo con su pie y a gritar, lo que dejó en evidencia su fastidio.

Recién entonces, los agentes decidieron ponerle las esposas y revisar su bolso. Uno de los policías sacó de la cartera lo que parecía ser una tarjeta de identificación, a pesar de que la mujer había insistido en que no llevaba documentación consigo.

ARCHIVO - Los policías patrullan las estaciones de la ciudad de Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig, archivo) Seth Wenig - AP

Las reacciones no demoraron en aparecer en las redes sociales, con opiniones divididas por parte de los usuarios. Sin embargo, la mayoría consideró que hubo un exceso de los agentes, pese a que lo que estaba haciendo la mujer era ilegal. “¿Ves cómo la policía se intensificó, la empujó, hasta que se sintió abrumada, asustada, y luego la arrestaron a pesar de que ellos lo instigaron? Así se salen con la suya”, “La policía no arrestará a las personas que agreden a ancianos y a inocentes, pero abusarán de su poder por alguien fumando un cigarro” y “En realidad no tenía que poner sus manos sobre ella” fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Instagram.

La MTA indica que los pasajeros no pueden fumar ni usar cigarrillos electrónicos en las estaciones Twitter @MTA

¿Es ilegal fumar en las plataformas del metro de Nueva York?

La Autoridad Metropolitana del Transporte de la ciudad de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) indica en sus estatutos de “Reglas de conducta y multas” que “los pasajeros no pueden fumar ni usar cigarrillos electrónicos en ningún lugar de la propiedad de New York City Transit, que incluye estaciones exteriores”. Además, señala que la sanción es de 150 dólares.

