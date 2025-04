Utilizó un abogado creado con IA para defender su caso en un tribunal de Nueva York: “No me gusta que me mientan”

Los jueces de la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York quedaron sorprendidos cuando Jerome Dewald, demandante en un juicio laboral, intentó utilizar un abogado creado con inteligencia artificial (IA) como representante.

Juicio laboral en Nueva York: un hombre utilizó la IA para defender su caso

El insólito momento ocurrió el pasado 26 de marzo. Jerome Dewald había solicitado un permiso para enviar un video pregrabado para defenderse durante la audiencia de apelación. En la pantalla se veía a un hombre joven vestido con una camisa abotonada y un suéter, aparentemente en la oficina de su casa.

El jurado descubrió rápidamente que el abogado defensor era una persona generada con IA Captura: Fox News

Solo le tomó segundos al jurado darse cuenta de que el supuesto abogado defensor estaba generado con IA. Los magistrados cruzaron miradas, sorprendidos.

Rápidamente, la jueza Sallie Manzanet-Daniels interrumpió el video. “Espere. ¿Ese es el abogado del caso?”, le preguntó notablemente molesta. “Yo lo generé, no es una persona real”, admitió Dewald.

“Me habría gustado saberlo cuando presentó su solicitud. No me lo dijo, señor”, le apuntó Manzanet-Daniels antes de pedir en la sala que apagaran el video.

La reacción del jurado de Nueva York

La jueza del Primer Departamento Judicial de la División de Apelaciones decidió reprenderlo. “Yo recibí su solicitud, usted ha comparecido ante este tribunal y ha testificado verbalmente en el pasado. Ha acudido a mi oficina y ha tenido conversaciones verbales con el personal durante más de 30 minutos”, le recordó.

“Así que, o padece una enfermedad que le impide expresarse o no lo hace. No va a usar esta sala como una plataforma para lanzar sus negocios, señor”, le señaló Manzanet-Daniels al tiempo que le advirtió: “No me gusta que me engañen”.

A Jerome Dewald le permitieron manifestar sus sus argumentos, pero no utilizar la IA Captura de la División de Apelaciones

Si bien no le permitieron presentar el video generado con inteligencia artificial por considerarlo una falta de respeto, Dewald pudo expresar sus argumentos. “Si quiere tener tiempo para los argumentos orales, puede ponerse de pie y dármelos”, le permitió la jueza.

Tras lo sucedido, el hombre admitió en declaraciones a The Associated Press: “El tribunal se molestó mucho. Me dieron una paliza brutal”.

¿Por qué Jerome Dewald decidió usar un abogado creado con IA?

El hombre decidió recurrir a la inteligencia artificial porque, según señaló, tiene problemas a la hora de expresarse y no quería hacer pausas, trabarse o balbucear por estar nervioso.

Jerome Dewald explicó que usó una empresa tecnológica de San Francisco para crear el avatar

En una entrevista con AP, Dewald explicó que utilizó una empresa tecnológica de San Francisco para crear el avatar. Incluso, comentó que en un principio trató de hacerlo parecido a él, como si fuera su réplica digital, pero no lo logró.

Tras la audiencia, el demandante presentó una carta de disculpas al tribunal en la que explicó que no tenía un abogado que lo representara en el caso y remarcó que no había querido causar ningún daño.

No es la primera vez que intentan usar inteligencia artificial ante la justicia neoyorquina

En junio de 2023, dos abogados de Nueva York fueron multados cada uno por US$5000 luego de usar ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, para realizar una investigación legal. La IA los llevó a citar como ejemplo un caso que no existía.

Según informó Fox News, algo similar le ocurrió a Michael Cohen, abogado personal formal del presidente Donald Trump, quien citó fallos judiciales ficticios inventados por IA, en este caso Gemini de Google, en documentos legales. Cohen asumió la responsabilidad y explicó que no sabía que la herramienta que usaba su firma era capaz de producir alucinaciones.