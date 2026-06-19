Hochul ordenó construir casas accesibles a casi la mitad del costo habitual en Nueva York: quiénes pueden comprarlas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de 20 millones de dólares para construir 68 nuevas viviendas asequibles en Buffalo y Niagara Falls bajo el programa MOVE-IN NY. La iniciativa permite a familias de bajos y medianos ingresos adquirir casas prefabricadas modernas a casi la mitad del costo habitual del mercado.

El plan de viviendas asequibles lanzado por Hochul en Nueva York

“Para demasiadas familias, tener una vivienda propia resulta inalcanzable, por eso creé el programa MOVE-IN NY”, declaró la gobernadora Hochul según cita el comunicado oficial. El programa reduce los gastos de edificación y permite colocar unidades en el mercado de manera más rápida.

Kathy Hochul anunció la tercera ronda de viviendas asequibles bajo el programa MOVE-IN NY Oficina de la Gobernadora de Nueva York

Las viviendas emplean la tecnología denominada “CrossMod” y cumplen con las normas de seguridad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). Son estructuras modernas que se asemejan visualmente a las construcciones tradicionales y se adaptan a entornos urbanos, suburbanos o rurales, según el gobierno neoyorquino.

En ese sentido, el estado otorga fondos a municipios, bancos de tierras y diversas organizaciones sin fines de lucro para adquirir y ubicar estas casas. Las unidades terminadas se venden a compradores seleccionados de bajos y medianos ingresos.

La iniciativa también implica la eliminación de una fianza de US$25.000 necesaria anteriormente para el transporte de módulos de gran tamaño. Este cambio administrativo disminuye los precios finales para los beneficiarios del programa.

Las dos primeras rondas de premios MOVE-IN NY proporcionaron US$40 millones adicionales para un total de 128 viviendas nuevas en diversas regiones. Estas unidades adicionales se distribuyeron en los condados de Onondaga, Erie, Cayuga, Montgomery, Schenectady y Suffolk.

Las casas asequibles de Nueva York están dirigidas a familias y adultos mayores

El programa prioriza a familias de bajos y medianos ingresos que buscan adquirir su primera vivienda. También constituye una opción ideal para los neoyorquinos mayores que necesitan reducir el tamaño de sus hogares actuales debido a cambios en su etapa de vida.

El programa está destinado a personas de bajos y medios ingresos que tienen dificultades para acceder a su primera vivienda en Nueva York Flickr govkathyhochul - Office of the Governor

La comisionada de Vivienda y Renovación Comunitaria de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, destacó el liderazgo estatal en la ampliación de oportunidades de acceso a la propiedad. “Nuestra reciente inversión de US$20 millones ayudará a casi 70 familias y personas en Buffalo y Niagara Falls a comprar una casa propia”, señaló.

Cómo aplicar para las viviendas asequibles anunciadas por Hochul

Los interesados en aplicar a esta tercera ronda del programa deben contactar directamente a las organizaciones sin fines de lucro, bancos de tierras o agencias locales que ejecutan los proyectos específicos en Buffalo y Niagara Falls. Estos entes gestores se encargan de administrar la oferta, el proceso de selección y la venta de las propiedades una vez completada la instalación.

A su vez, los ciudadanos deben verificar los criterios socioeconómicos de cada localidad, que determinan la elegibilidad para comprar una unidad bajo estas condiciones preferenciales. La gobernadora Hochul aseguró US$100 millones adicionales en el presupuesto fiscal 2026-2027 para expandir esta tecnología de construcción modular.

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La meta estatal es llegar a 100.000 viviendas asequibles antes de finalizar la ejecución del plan de US$25.000 millones. Hasta la fecha, el gobierno ya logró crear o preservar más de 82.000 unidades en la Gran Manzana.