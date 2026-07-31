Nueva York restringe las redes sociales para menores de 18 años: así se aplicará la ley SAFE for Kids

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció las normas finales para la implementación de la Ley SAFE for Kids, una medida que restringe las redes sociales para usuarios menores de 18 años. La legislación apunta a proteger la salud mental y establece métodos para la verificación de identidad y el consentimiento de los padres.

Hochul presentó la aplicación de la ley SAFE for Kids sobre redes sociales en Nueva York

Junto con la fiscal general Letitia James, la gobernadora informó mediante un comunicado de prensa publicado el martes 28 de julio las normas definitivas sobre cómo las empresas dueñas de redes sociales deben restringir las “funciones adictivas” en sus plataformas para cumplir con la legislación.

Junto con Letitia James, Hochul anunció los lineamientos para que las empresas de redes sociales cumplan con la ley SAFE For Kids @GovKathyHochul

En concreto, la Ley para Detener la Explotación de Contenidos Adictivos (SAFE for Kids, por sus siglas en inglés) exige que las redes sociales restrinjan los feeds personalizados algorítmicamente y las notificaciones nocturnas para usuarios menores de 18 años, junto con otras medidas.

“Hoy enviamos un mensaje claro: la salud mental de nuestros hijos no está a la venta. Prometimos tomar medidas y la Ley SAFE for Kids cumple su promesa al garantizar que cualquier plataforma que dirija contenido adictivo a nuestros hijos enfrentará consecuencias legales”, declaró la gobernadora.

Por su parte, James compartió su mirada sobre la legislación: “Los jóvenes son particularmente vulnerables a las funciones adictivas de las redes sociales, y mi oficina está comprometida a proteger a todos los neoyorquinos de las tecnologías potencialmente dañinas”.

Restricciones para menores en redes sociales en Nueva York

Para cumplir con la normativa estatal, las empresas de redes sociales deben aplicar las siguientes restricciones por defecto a los usuarios menores de edad, a menos que se obtenga el consentimiento de los padres para no hacerlo:

Bloqueo de feeds adictivos : se prohíben los canales de contenido personalizados mediante algoritmos que recomiendan material con datos del usuario para fomentar el uso continuo. En su lugar, los menores verán contenido de cuentas que siguen o seleccionan en una secuencia predefinida, como el orden cronológico.

: se prohíben los canales de contenido personalizados mediante algoritmos que recomiendan material con datos del usuario para fomentar el uso continuo. En su lugar, los menores verán contenido de cuentas que siguen o seleccionan en una secuencia predefinida, como el orden cronológico. Silencio de notificaciones nocturnas : las plataformas no podrán enviarlas entre las 0 y las 6 hs .

: las plataformas no podrán enviarlas entre las . Acceso garantizado: una plataforma no puede bloquearle el acceso general a un menor solo porque sus padres no autorizaron las funciones “adictivas”.

una plataforma no puede bloquearle el acceso general a un menor solo porque sus padres no autorizaron las funciones “adictivas”. Actualización al cumplir 18: los usuarios deben poder cambiar su edad en la plataforma una vez que sean mayores.

El anuncio de Hochul sobre la aplicación de la Ley SAFE for Kids

Asimismo, la ley requiere que las compañías confirmen que un usuario es adulto antes de permitirle acceder a feeds algorítmicos o notificaciones nocturnas. Para esto, se pueden utilizar métodos como la carga de una imagen o video y la verificación mediante correo electrónico o número de teléfono.

Las plataformas deben ofrecer al menos un método que no requiera un documento de identidad emitido por el gobierno. En cuanto a la privacidad, la información utilizada para verificar la edad debe ser la mínima necesaria, no puede emplearse para otros fines y debe ser eliminada o desidentificada inmediatamente después de su uso.

Consentimiento de los padres: qué dice la ley SAFE for Kids de Nueva York

La normativa también establece el acceso a ciertos contenidos para los menores cuando obtengan el permiso de sus padres. Bajo la normativa, los usuarios menores de 18 años deben solicitar expresamente el acceso a las funciones restringidas y dar su consentimiento para que se notifique a sus padres.

La ley SAFE For Kids de Nueva York entrará en vigor el 25 de enero de 2027 Freepik

Para asegurar el proceso, los padres que deseen otorgar el consentimiento también deberán pasar por un proceso de verificación de edad. Además, tanto los padres como los menores tienen el derecho de retirar el permiso en cualquier momento.

La ley se aplicará a las “plataformas en línea adictivas”, definidas como redes cuyos usuarios dedican al menos el 20% del tiempo de uso a las fuentes de contenido.

La Ley SAFE for Kids entrará en vigor 180 días después, el 25 de enero de 2027. Para las empresas que infrinjan la normativa, se autoriza a la fiscal general a iniciar acciones legales para detener las infracciones y también podrá solicitar sanciones civiles de hasta 5000 dólares por cada falta, entre otras medidas.