Ya está activo en el Bronx: Mamdani confirma que terminó la construcción del carril exclusivo de buses

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el 23 de septiembre que finalizó la construcción del primer corredor exclusivo para buses del Bronx, ubicado sobre Tremont Avenue. La vía ya está operativa y beneficia a los 39.000 pasajeros diarios de la línea Bx36.

Cómo funciona el nuevo carril exclusivo de buses de Tremont Avenue

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Nueva York, el corredor funciona los siete días de la semana, de 6 a 20 hs. Durante ese horario, existen restricciones para los vehículos particulares que circulan por la zona.

Los autobuses, vehículos de emergencia, unidades de Access-a-Ride y camiones de seis o más ruedas pueden recorrer todo el corredor. En cambio, los autos particulares, taxis y vehículos de aplicaciones de transporte solo pueden ingresar para acceder a un destino local y deben salir en el siguiente giro disponible a la derecha.

La obra busca principalmente mejorar los tiempos de viaje de la Bx36, que conecta Soundview con George Washington Bridge a través de East Tremont Avenue y White Plains Road. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) ofrece allí servicios locales y de paradas limitadas.

Antes de la intervención, los autobuses de esa línea llegaban a circular a velocidades de apenas 5 mph (8 km/h) en algunos sectores. Además, Tremont Avenue permite conexiones con líneas de subte, otros autobuses y el servicio ferroviario de Metro-North.

“Hace dos meses anunciamos que la ciudad finalmente avanzaría con el corredor de autobuses del Bronx, demorado durante mucho tiempo. Hoy está oficialmente en funcionamiento”, señaló Mamdani al presentar la obra terminada.

El alcalde agregó que para los 39.000 usuarios diarios de la Bx36 la modificación implica pasar menos tiempo detenidos en el tránsito. La construcción había comenzado formalmente el 12 de agosto, después de que la administración municipal anunciara la reactivación del proyecto.

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Las mejoras de seguridad del nuevo corredor de buses del Bronx

La obra también incorporó modificaciones de seguridad en ocho intersecciones de Tremont Avenue y calles cercanas, a cargo del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés).

Entre los sectores intervenidos se encuentran las intersecciones con Webster Avenue, Third Avenue, Southern Boulevard, Crotona Parkway y Washington Avenue, además de puntos de East 175th Street y 180th Street.

Las modificaciones incluyen extensiones pintadas de las veredas para reducir las distancias que deben recorrer los peatones al cruzar. Esos espacios fueron reforzados con delineadores flexibles, bloques de granito y estacionamientos para bicicletas, elementos que también buscan impedir el estacionamiento ilegal.

Tremont Avenue es considerada por las autoridades un corredor prioritario de Vision Zero. Entre 2020 y 2024, cuatro personas murieron y casi 630 resultaron heridas en siniestros viales registrados a lo largo de esta avenida.

Cuando comenzaron las obras, el 12 de agosto, la Alcaldía detalló que el rediseño contemplaba una milla (1,6 kilómetros) de corredor exclusivo y otras 0,26 millas (420 metros) de carril para autobuses.

Los próximos corredores de buses previstos en Nueva York

La intervención de Tremont Avenue forma parte de Next Stop: Fast Buses, Better Service, un programa conjunto entre la ciudad, el estado de Nueva York y la MTA que contempla mejoras en 175 rutas de autobuses.

Según la Alcaldía, el corredor también servirá como base para futuras obras de transporte rápido sobre un tramo más amplio de Tremont Avenue. Entre los cambios proyectados aparecen nuevas mejoras en las calles, paradas similares a estaciones y refugios renovados para los pasajeros.

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La administración de Mamdani también impulsó durante 2026 proyectos vinculados al transporte en otros puntos de la ciudad. En el Bronx figuran Fordham Road y 161st Street, mientras que en Manhattan aparecen 34th Street, 116th Street, Madison Avenue y Lexington Avenue.