Mamdani habló de las detenciones del ICE en Nueva York: “Las medidas de control son crueles e inhumanas”

Las políticas migratorias y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) volvieron a ocupar un lugar central en el debate público de Nueva York luego de que Zohran Mamdani reafirmara su rechazo a las detenciones realizadas por la agencia federal. En una entrevista, el alcalde sostuvo que las acciones de control generan temor entre los habitantes de la ciudad, incluso entre personas con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.

Nueva York exige una orden judicial al ICE para ingresar a propiedades municipales

Durante una entrevista concedida a Telemundo, Mamdani aseguró que la administración municipal utilizará las herramientas legales disponibles para limitar la actuación del ICE dentro de las propiedades de la ciudad.

Al ser consultado sobre las medidas implementadas para evitar detenciones, recordó que Nueva York mantiene su condición de ciudad santuario y explicó cómo funciona ese esquema.

“Estamos orgullosos de ser una ciudad santuario. Eso significa que tenemos una política según la cual, a menos que un agente de ICE presente una orden judicial firmada por un juez, no permitiremos su entrada en propiedades de la ciudad”, afirmó el alcalde durante la entrevista con Telemundo.

El dirigente sostuvo que esa política busca respetar los derechos de los habitantes de la ciudad dentro del marco legal vigente y diferenció las competencias municipales de las facultades del gobierno federal en materia migratoria. Según explicó, la administración local seguirá aplicando esa normativa como una forma de proteger a quienes viven en Nueva York.

Mamdani alerta por el temor de residentes y ciudadanos ante los operativos del ICE

En otro tramo de la entrevista, Telemundo consultó al alcalde si había detectado cambios en la intensidad de los operativos del ICE durante las últimas semanas. La respuesta de Mamdani apuntó directamente al impacto social que, según él, provocan esas acciones.

El mandatario recordó que bajo el esquema de ciudad santuario no se permite el ingreso de agentes del ICE a instalaciones municipales a menos que presenten una orden firmada por un juez Captura de pantalla YouTube Oficina de Zohran Mamdani

El alcalde afirmó que los procedimientos de control migratorio fueron más allá de lo que considera aceptable para una gran parte de la población. “Creo que puedo decirles que hemos visto un tipo de medidas de control migratorio que van mucho más allá de lo que la mayoría de los neoyorquinos quieren ver, de lo que la mayoría de los estadounidenses quieren ver y, cada vez que esto sucede, deja aún más personas unidas en el miedo”, expresó.

Para Mamdani, el efecto de esos operativos no alcanza únicamente a quienes tienen un estatus migratorio irregular. Según relató, también existen ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que manifiestan temor frente al contexto actual.

“A veces la gente piensa que solo hay que temer al ICE dependiendo de su propio estatus migratorio. La verdad es que he conocido a muchos neoyorquinos que tienen una tarjeta de residencia o ciudadanía que están aterrorizados, incluso de salir a la calle debido a lo que estamos viviendo”, declaró durante la entrevista.

Qué le dijo Zohran Mamdani a Donald Trump sobre las detenciones del ICE

La conversación también abordó las reuniones que el alcalde mantuvo con el presidente Donald Trump. Consultado sobre esos encuentros, Mamdani explicó que aprovechó la oportunidad para transmitir directamente su postura respecto de las operaciones del ICE.

El anuncio de Mamdani sobre el plan vinculado al mercado de alquileres de Nueva York

Según relató, le manifestó al mandatario que consideraba que la estrategia aplicada por la agencia migratoria no mejora la seguridad pública y que sus consecuencias son negativas para las comunidades.

“Le dije directamente al presidente que considero que las medidas de control del ICE son crueles e inhumanas y que no contribuyen en nada a la seguridad pública”, afirmó.

Ante la pregunta sobre la reacción del presidente, el alcalde respondió que ambos mantienen diferencias sobre este tema y que la conversación dejó en evidencia ese desacuerdo. “Siempre seré sincero con el presidente, tanto sobre lo que yo siento como sobre lo que sienten los neoyorquinos en general”, sostuvo.

Cuando se le consultó si Trump respondió a ese planteo, Mamdani señaló que el intercambio simplemente confirmó la distancia entre ambas posiciones. “Creo que es un punto de desacuerdo y esto quedó claro en la conversación”, resumió.