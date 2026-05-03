Nueva York negocia su ley santuario más amplia: el acuerdo que limitaría la cooperación local con el ICE

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y los líderes legislativos del estado registran un avance del 95% en un acuerdo para un paquete migratorio que prohibiría a los gobiernos municipales firmar acuerdos bajo la sección 287(g). Esta medida impide que oficiales locales asuman funciones de agentes de inmigración en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La ley de Nueva York que limitaría la cooperación con ICE

El ICE define los convenios con la policía local como herramientas de asistencia mutua. Sin embargo, la propuesta del Estado Imperial busca eliminar esta facultad en todo el territorio neoyorquino para separar las funciones de orden público de las tareas de deportación, según New York Post.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una propuesta de ley para limitar el accionar del ICE en el estado Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

La idea es que los 62 condados de Nueva York tengan reglas uniformes y que no haya negociaciones exclusivas con las autoridades locales.

El borrador del acuerdo contempla una lista extensa de “lugares sensibles” donde los agentes federales tendrían el acceso restringido. Se incluirían ahora parques públicos y negocios privados que podrían negar la entrada a oficiales de ICE.

Asimismo, el texto legislativo prohíbe el uso de máscaras por parte de agentes federales durante sus intervenciones en el estado.

También se introduce un mecanismo legal que habilita a los residentes a demandar a agentes federales en tribunales estatales. Podrán hacerlo si consideran que hubo una vulneración de sus derechos constitucionales durante un procedimiento migratorio.

Los condados de Nueva York no deberán colaborar con el ICE si se aprueba la ley AP

El ICE aún cooperará en asuntos de crimen en Nueva York

La Asociación de Alguaciles del Estado de Nueva York manifestó su oposición firme al proyecto, argumentando que el cese de comunicación compromete la seguridad ciudadana. En un comunicado citado por New York Post, los alguaciles sostienen que estas políticas crean compartimentos aislados en la aplicación de la ley, dificultando la colaboración necesaria contra el crimen organizado.

En consecuencia, las autoridades estatales aseguran que el intercambio de información continuará activo para casos de tráfico humano o redes de narcotráfico. Se mantendrá el trabajo conjunto con agencias como el FBI o la DEA, pero excluyendo las faltas de carácter civil migratorio.

Los documentos técnicos de la Asamblea del Estado de Nueva York subrayan que el objetivo principal es fomentar la confianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía local, para que las víctimas de delitos puedan denunciar sin temor a represalias migratorias.

Kathy Hochul cuestionó los operativos del ICE contra niños migrantes

Hochul defiende la nueva ley santuario para Nueva York

La gobernadora Hochul defiende la propuesta con el argumento de que garantizará que los recursos estatales se enfoquen solo en combatir delitos locales. La mandataria afirmó en un comunicado que estas medidas detienen el “abuso de poder” y refuerzan la seguridad al permitir que las víctimas no teman reportar crímenes por su estatus migratorio.

“Nueva York se enorgullece de ser el lugar al que llegan los inmigrantes para construir una vida mejor, y no toleraremos acciones insensatas que pongan en peligro esa promesa”, declaró.

También argumentó que la prioridad de su administración es la seguridad de los neoyorquinos: “Propongo nuevas medidas para detener el flagrante abuso de poder del ICE bajo el pretexto de la seguridad pública”.