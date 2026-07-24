Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Le dije a Trump que las medidas del ICE son crueles e inhumanas”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su rechazo a las políticas de control migratorio. En una entrevista, el mandatario remarcó la postura de la Gran Manzana frente a las agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Mamdani rechazó cualquier tipo de colaboración con el ICE en Nueva York

En una entrevista con Noticias Telemundo, Mamdani descartó cualquier posibilidad de cooperar con las fuerzas del orden en la aplicación de las políticas migratorias federales. “Nunca colaboraremos en la aplicación de leyes migratorias civiles”, declaró.

Según explicó, bajo esta política oficial, ningún agente federal puede ingresar a propiedades de la ciudad sin una orden judicial firmada. En ese marco, el demócrata prometió que hará “todo lo posible” para proteger a los neoyorquinos frente a operativos migratorios.

Además, el mandatario local destacó la postura de Nueva York como lugar que busca proteger a los migrantes. “Estamos orgullosos de ser una ciudad santuario. Hemos visto un tipo de medidas de control migratorio que van mucho más allá de lo que la mayoría de los neoyorquinos quieren ver”, expresó.

Mamdani aseguró que Nueva York siente “temor” ante las políticas del ICE

El jefe de gobierno municipal consideró que los operativos de control migratorio muchas veces exceden límites y, en ese marco, expresó: “Cada vez que esto sucede, deja a personas sumidas en el miedo”. El funcionario explicó que ese “terror” no afecta exclusivamente a las personas sin documentos regularizados en el territorio urbano neoyorquino, sino a todos los residentes.

“A veces la gente piensa que solo hay que temer al ICE dependiendo de su propio estatus migratorio. La verdad es que he conocido a muchos neoyorquinos que tienen una tarjeta de residencia o ciudadanía y que están aterrorizados incluso de salir a la calle debido a lo que estamos viviendo”, sostuvo en torno a ello.

Mamdani cuestionó los controles migratorios del ICE en la ciudad de Nueva York Imagen ilustrativa generada con ia

En ese sentido, según su postura, estas situaciones cotidianas demuestran el impacto psicológico negativo que generan los operativos masivos dentro de las diferentes comunidades. Por eso, afirmó que la administración local busca garantizar la tranquilidad frente al clima “de tensión” generado por las directrices federales.

Mamdani remarcó sus diferencias con Donald Trump por el control migratorio del ICE

El alcalde de la ciudad de Nueva York también apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cuestionó sus acciones implementadas al mando del gobierno federal. El líder neoyorquino contó que mantuvo una conversación con el republicano.

“Le dije directamente al presidente que considero que las medidas de control del ICE son crueles e inhumanas y que no contribuyen en nada a la seguridad pública”, reveló con respecto a la visión que tiene sobre los operativos federales.

Zohran Mamdani reconoció que habló con Donald Trump y le dijo que tiene muchas diferencias con respecto al funcionamiento del ICE AFP / AP

“Creo que está claro que el presidente y yo tenemos muchas diferencias. Uno de los temas es el ICE y su funcionamiento, pero siempre seré honesto con el presidente, tanto sobre lo que yo siento como sobre lo que sienten los neoyorquinos en general”, concluyó sobre el tema.