La regla final que debe aplicar el Uscis para migrantes que buscan la green card y son calificados como inadmisibles

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) debe aplicar la regla final sobre carga pública del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a determinadas solicitudes de residencia permanente. La norma reemplaza la reglamentación de 2022 y amplía la evaluación individual para determinar si el solicitante podría depender de asistencia gubernamental. Según la agencia federal, alcanza los formularios I-485 sujetos a esta causal enviados a partir del 18 de septiembre de 2026.

Carga pública: qué debe evaluar el Uscis

Según la guía oficial de Uscis , los oficiales deben considerar cinco factores :

, los oficiales deben considerar : Edad;



Salud;



Situación familiar;



Activos, recursos y situación financiera;



Educación y habilidades.

La agencia analiza todas las circunstancias y puede considerar otros elementos relevantes. La recepción de beneficios no constituye, por sí sola, una decisión automática de inadmisibilidad: la evaluación es individual.

El formulario I-945 permite a ciertos solicitantes, con previa invitación, pagar una fianza de carga pública como garantía financiera para obtener la residencia Imagen creada con IA

Green card: cuáles beneficios cuentan

De acuerdo con Uscis, para beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, solo considera asistencia monetaria para mantener ingresos e institucionalización prolongada financiada por el gobierno.

para mantener ingresos e institucionalización prolongada Desde esa fecha, puede evaluar todos los beneficios sujetos a criterios económicos, incluidos asistencia de vivienda, cupones de alimentos y ayuda financiera universitaria, según el Uscis.

Quiénes están exentos de la evaluación

Uscis identifica excepciones para refugiados, asilados , víctimas de trata con estatus T, víctimas de delitos con estatus U y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer.

, víctimas de trata con estatus T, víctimas de delitos con y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer. También enumera vías relevantes para latinos, como el ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano y determinadas categorías para haitianos, nicaragüenses y otros centroamericanos. La exención depende de la categoría específica.

La nueva regla de carga pública de USCIS entró en vigor el 18 de septiembre y amplía los factores que pueden evaluar los oficiales en determinados trámites migratorios Fotomontaje editado con IA

Para tener en cuenta

Según la guía de Uscis, si la carga pública es la única causal de inadmisibilidad, un oficial puede invitar al solicitante a presentar una fianza.

No es una opción automática: el formulario I-945 solo puede enviarse tras recibir esa invitación en una notificación de intención de denegar. Cumplir los requisitos de la fianza puede permitir la aprobación del ajuste de estatus.