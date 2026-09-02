“Rotten Apple”: el DHS celebra más de 2100 detenciones del ICE en Nueva York y la gobernadora Hochul no tardó en responder

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) realizó 2197 detenciones en Nueva York durante la operación Rotten Apple, desarrollada entre el 27 de julio y el 29 de agosto. Tras el anuncio, la gobernadora Kathy Hochul respondió y se refirió a la cooperación del estado con las autoridades federales.

Qué respondió Hochul al anuncio del DHS sobre detenciones del ICE

Según informó el DHS en un comunicado, entre los arrestados había personas vinculadas con homicidio, violación, secuestro, delitos sexuales contra menores, tráfico de drogas y otros delitos violentos.

El DHS informó 2197 detenciones realizadas por ICE durante la operación "Rotten Apple" en Nueva York y apuntó contra Hochul y Mamdani X @DHSgov

En un mensaje en X, la agencia cuestionó a Hochul y a Mamdani y afirmó que no podían “proteger a los criminales de la ley”. Poco después, la funcionaria hizo hincapié al respecto y rechazó las críticas contra su gobierno.

En principio, aseguró que Nueva York “trabaja todos los días con las fuerzas del orden federales” para sacar de las calles a personas consideradas peligrosas. “Así que ahórrennos el teatro”, aseveró en su respuesta, también a través de su cuenta de X.

Kathy Hochul respondió al DHS y aseguró que Nueva York coopera con las autoridades federales X @GovKathyHochul

Luego, dirigió su reclamo hacia otro conflicto que mantiene con el gobierno federal y exigió la entrega de fondos federales para seguridad y contraterrorismo. “Y mientras estén aquí, emitan el cheque de 87 millones de dólares que les deben a nuestros policías y funcionarios de lucha contra el terrorismo”, manifestó Hochul.

El conflicto sobre este punto se produjo el mismo día, durante una conferencia de prensa conjunta en Nueva York, en la que Hochul y Mamdani defendieron la importancia de esos recursos para las tareas de preparación y respuesta de las fuerzas de seguridad ante posibles amenazas en la ciudad y el estado.

El DHS criticó a Hochul y Mamdani por no colaborar con la operación Rotten Apple

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, sostuvo durante una conferencia de prensa en Manhattan que el operativo se realizó sin la colaboración de Hochul ni de Mamdani.

El funcionario afirmó que Rotten Apple permitió hacer en Nueva York lo que, según su argumento, las autoridades locales se niegan a hacer.

Markwayne Mullin presentó los resultados de la operación migratoria durante una conferencia en Nueva York

Por su parte, el zar fronterizo, Tom Homan, también defendió las acciones del ICE y cuestionó las políticas de Nueva York que limitan determinadas formas de cooperación entre las fuerzas locales y las autoridades migratorias federales.

La disputa entre el DHS y Nueva York por la colaboración con el ICE

El conflicto entre Washington y las autoridades de Nueva York también se centra en las normas que restringen la colaboración de las fuerzas locales con el ICE y en la política migratoria de la administración Trump.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

El DHS sostiene que las medidas de Nueva York provocaron la liberación de 13.621 inmigrantes que, según la agencia, tenían antecedentes criminales. Esa cifra forma parte de los argumentos presentados por el organismo federal para cuestionar las normas estatales y municipales.

Hochul, por su parte, aseguró que Nueva York sí coopera con las autoridades federales cuando se trata de personas que representan una amenaza para la seguridad pública.

Recientemente, el estado aprobó una ley impulsada por la gobernadora que restringe la colaboración con fuerzas de seguridad locales mediante los acuerdos 287(g).