“Rotten Apple”: el DHS celebra más de 2100 detenciones del ICE en Nueva York y la gobernadora Hochul no tardó en responder
La operación volvió a poner en el centro de la disputa las políticas del estado y la colaboración con fuerzas federales
- 3 minutos de lectura'
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) realizó 2197 detenciones en Nueva York durante la operación Rotten Apple, desarrollada entre el 27 de julio y el 29 de agosto. Tras el anuncio, la gobernadora Kathy Hochul respondió y se refirió a la cooperación del estado con las autoridades federales.
Qué respondió Hochul al anuncio del DHS sobre detenciones del ICE
Según informó el DHS en un comunicado, entre los arrestados había personas vinculadas con homicidio, violación, secuestro, delitos sexuales contra menores, tráfico de drogas y otros delitos violentos.
En un mensaje en X, la agencia cuestionó a Hochul y a Mamdani y afirmó que no podían “proteger a los criminales de la ley”. Poco después, la funcionaria hizo hincapié al respecto y rechazó las críticas contra su gobierno.
En principio, aseguró que Nueva York “trabaja todos los días con las fuerzas del orden federales” para sacar de las calles a personas consideradas peligrosas. “Así que ahórrennos el teatro”, aseveró en su respuesta, también a través de su cuenta de X.
Luego, dirigió su reclamo hacia otro conflicto que mantiene con el gobierno federal y exigió la entrega de fondos federales para seguridad y contraterrorismo. “Y mientras estén aquí, emitan el cheque de 87 millones de dólares que les deben a nuestros policías y funcionarios de lucha contra el terrorismo”, manifestó Hochul.
El conflicto sobre este punto se produjo el mismo día, durante una conferencia de prensa conjunta en Nueva York, en la que Hochul y Mamdani defendieron la importancia de esos recursos para las tareas de preparación y respuesta de las fuerzas de seguridad ante posibles amenazas en la ciudad y el estado.
El DHS criticó a Hochul y Mamdani por no colaborar con la operación Rotten Apple
El secretario del DHS, Markwayne Mullin, sostuvo durante una conferencia de prensa en Manhattan que el operativo se realizó sin la colaboración de Hochul ni de Mamdani.
El funcionario afirmó que Rotten Apple permitió hacer en Nueva York lo que, según su argumento, las autoridades locales se niegan a hacer.
Por su parte, el zar fronterizo, Tom Homan, también defendió las acciones del ICE y cuestionó las políticas de Nueva York que limitan determinadas formas de cooperación entre las fuerzas locales y las autoridades migratorias federales.
La disputa entre el DHS y Nueva York por la colaboración con el ICE
El conflicto entre Washington y las autoridades de Nueva York también se centra en las normas que restringen la colaboración de las fuerzas locales con el ICE y en la política migratoria de la administración Trump.
El DHS sostiene que las medidas de Nueva York provocaron la liberación de 13.621 inmigrantes que, según la agencia, tenían antecedentes criminales. Esa cifra forma parte de los argumentos presentados por el organismo federal para cuestionar las normas estatales y municipales.
Hochul, por su parte, aseguró que Nueva York sí coopera con las autoridades federales cuando se trata de personas que representan una amenaza para la seguridad pública.
Recientemente, el estado aprobó una ley impulsada por la gobernadora que restringe la colaboración con fuerzas de seguridad locales mediante los acuerdos 287(g).
- 1
- 2
Murió el “Loco” Carlos Salinas, gloria de una época dorada de Boca y autor de un gol inolvidable
- 3
Ordenaron la captura nacional e internacional de Guillermo Heisinger, un abogado que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem
- 4
Tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City, Valu Cervantes se despidió del Chelsea con un emotivo posteo