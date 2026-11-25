El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, apuntó contra los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En sus redes sociales, aseguró que la agencia se encargaba de separar familias y que, por tanto, la Gran Manzana contaba con un servicio de asistencia legal para los afectados.

Los dichos de Mamdani contra el ICE

Mamdani habló sobre el ICE en su cuenta de X. Allí, estipuló que la agencia “no descansa ni un día en separar a las familias de la ciudad de Nueva York”.

Zohran Mamdani recuerda el uso de la línea telefónica de Asistencia Legal para Inmigración para casos migratorios X/@NYCMayor

En ese contexto, aseguró que su administración contaba con una línea telefónica para aquellos migrantes que requieran asistencia legal gratuita.

“Los neoyorquinos pueden llamar a nuestra Línea Directa de Asistencia Legal para Inmigración al 1-800-354-0365 para acceder a asesoría jurídica gratuita, segura y confidencial los siete días de la semana. Nuestra ciudad apoya a los neoyorquinos”, señaló.

Qué se sabe de la línea de Ayuda de Apoyo Legal de Inmigración de la MOIA

El servicio telefónico actúa como intermediario entre la comunidad migrante y los proveedores de servicios legales para facilitar el acceso a recursos jurídicos.

“Si necesita apoyo legal en materia de inmigración, estamos aquí para ayudarle”, dijo Mamdani el pasado 12 de agosto en su cuenta de X.

La línea puede indicarle a la persona dónde encontrar un abogado que se ajuste a las necesidades de su caso. Sin embargo, no ofrece servicios legales de forma directa ni programa citas para los usuarios con los defensores.

Cómo funciona la línea telefónica para migrantes respaldada por Mamdani

De acuerdo con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA, por sus siglas en inglés), el proceso inicia cuando el usuario se contacta al 800-354-0365 o al 311 (en este caso, se debe pedir que lo comuniquen con “Immigration Legal”).

La línea telefónica no garantiza que el defensor recomendado asuma la representación legal Captura de pantalla/MOIA

Ya en la llamada, la persona debe proporcionar algún tipo de información sobre su situación migratoria. Tras ofrecer dichos datos, la línea puede indicar dónde encontrar un abogado que se ajuste a las necesidades del caso.

Tras finalizar el contacto, la persona puede contactarse con el defensor recomendado. No obstante, debido a la demanda de solicitudes de asistencia, el llamado no garantiza que el abogado asuma la representación legal ni que pueda realizar una evaluación inicial de forma inmediata, advierte la agencia.

Cuáles son los horarios de atención de la línea gratuita para migrantes en NYC

Para que el sistema funcione, se debe llamar dentro de los siguientes horarios:

De lunes a viernes: de 9 hs a 20 hs

de 9 hs a 20 hs Sábado y domingo: de 9 hs a 17 hs

“Si vive en la ciudad de Nueva York, la Línea de Apoyo Legal para Inmigrantes de la MOIA puede ponerle en contacto con servicios legales en los cinco distritos (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island), sin importar su estatus migratorio”, destaca el MOIA en un comunicado.