El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, realizó una entrevista para el medio WIRED donde analizó sus posturas políticas, el futuro del Partido Demócrata y el rol de las plataformas digitales en los mensajes políticos. Con respecto al último punto, remarcó la importancia de hacer llegar las decisiones políticas a las personas “dondequiera que estén”.

El rol de las plataformas digitales para los mensajes políticos, según Zohran Mamdani

Al discutir sobre el uso de las redes sociales en el ecosistema político, Mamdani cuestionó la práctica de publicar comunicados de prensa en sitios web poco accesibles y remarcó la responsabilidad que tienen los líderes de conocer cómo la gente consume la información.

“Creo que, durante demasiado tiempo, ha existido en el gobierno una actitud de autocomplacencia: se publica una nota de prensa en algún rincón recóndito y se asume que, con eso, la gente ya debería estar al tanto. Debemos lograr que la política y las decisiones políticas lleguen a las personas allí dondequiera que estén”, dijo el demócrata.

Para justificar su argumento, destaca la creación del canal de WhatsApp “El chisme oficial de NYC”. Allí, los suscriptores reciben noticias locales, actualizaciones de servicios, recursos comunitarios, alertas de transporte público e información sobre inmigración.

“En ese canal compartiremos con los neoyorquinos hispanohablantes la información que anunciamos. Allí también escucharán notas de voz mías hablando en un español muy malo”, dijo.

La postura de Zohran Mamdani sobre la situación actual del Partido Demócrata

Mamdani también hizo alusión al futuro del Partido Demócrata. En diálogo con WIRED, el alcalde advirtió que la afiliación debía construir una política encabezada por el propio pueblo estadounidense.

Zohran Mamdani asegura que el Partido Demócrata debe priorizar a la clase trabajadora Fotomontaje realizado con IA

“Creo que, porque el movimiento se fundamenta en brindar dignidad a la clase trabajadora, nunca antes ha existido una necesidad tan urgente de un nuevo tipo de política”, señaló.

De igual modo, aseguró que el partido político debía comprender que “la única mayoría en el país es la clase trabajadora” y que tienen que comprometerse a luchar por sus intereses.

La estrategia digital de Zohran Mamdani en Nueva York

El alcalde de la Gran Manzana se ha destacado por utilizar sus redes sociales como canal de comunicación con los neoyorquinos. Según The Washington Post, adoptó una estética inspirada en el cine documental neoyorquino, con tomas en formato vertical.

Dicha estrategia la aplica desde su campaña de 2022 para la Asamblea del Estado de Nueva York. Allí, realizó diferentes videos para impulsar un paquete legislativo que buscaba mejorar el sistema de transporte en la ciudad.

“Esto fue lo que marcó la pauta y sentó las bases de cómo abordar a los medios desde una perspectiva más empática y de escucha”, dijo Anthony DiMieri, cofundador de Melted Solids, compañía detrás de la estrategia digital de Mamdani.

En las elecciones generales a la alcaldía de la Gran Manzana en 2025, interactuó con creadores e influencers de diversos ámbitos, y apareció en formatos como SubwayTakes o el programa Gaydar.