Zohran Mamdani, alcalde de NYC en 2026: “Los inmigrantes son neoyorquinos”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó una demanda federal contra la ampliación de la regla de carga pública que la administración Trump prevé aplicar a partir del 18 de septiembre. La presentación se realizó ante un tribunal federal de Manhattan, junto con Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y King County.

Por qué Mamdani dice que los inmigrantes son neoyorquinos

“Los inmigrantes sentaron los cimientos de nuestros puentes (...) Son neoyorquinos y, sin embargo, sabemos que con demasiada frecuencia no se les trata como tales” , dijo Mamdani en el City Hall, según lo citado por la Oficina del Alcalde de Nueva York.

, dijo Mamdani en el City Hall, según lo citado por la Oficina del Alcalde de Nueva York. El alcalde remarcó que la nueva regla busca “aislar” a los neoyorquinos inmigrantes y forzarlos “a elegir entre satisfacer sus necesidades básicas y vivir en la ciudad que aman” .

a los neoyorquinos inmigrantes y forzarlos “a elegir entre satisfacer sus necesidades básicas y . El asesor jurídico municipal, Steve Banks, sostuvo que “ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus y los beneficios a los que tiene derecho”.

Qué impacto estima Mamdani para la comunidad latina con la nueva regla de carga pública

Nueva York tiene más de 3.1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU. , equivalentes al 38% de su población , según los datos de la demanda.

, equivalentes al , según los datos de la demanda. Asimismo, Mamdani advirtió en la conferencia que hasta 4 millones de personas en todo el país podrían darse de baja de su cobertura de salud, incluidos 1.8 millones de niños.

podrían darse de baja de su cobertura de salud, incluidos El propio Mamdani citó una proyección según la cual la mortalidad prematura en comunidades inmigrantes de Nueva York podría aumentar hasta 10,6% en los próximos cinco años.

Nueva York tiene más de 3.1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU. ANGELA WEISS - AFP

Confirmado por el Uscis: qué cambia con la nueva regla de carga pública

Desde el 18 de septiembre, el Uscis podrá evaluar programas como ayudas en efectivo, subsidios de vivienda, SNAP y asistencia financiera universitaria al analizar solicitudes de green card.

y asistencia financiera universitaria al analizar solicitudes de green card. Quedan exceptuados refugiados, asilados, beneficiarios de Estatus de Protección Temporal ( TPS , por sus siglas en inglés), víctimas de delitos con visas U y T y autopeticionarios bajo VAWA, entre otras categorías.

, por sus siglas en inglés), víctimas de delitos con visas U y T y autopeticionarios bajo VAWA, entre otras categorías. La fiscal general Letitia James impulsa una demanda paralela. Ambas acciones buscan frenar la entrada en vigencia de la norma, según la nota original.

El Uscis podrá evaluar programas como ayudas en efectivo, subsidios de vivienda y SNAP Magnific

Quienes se ven afectados por el nuevo reglamento de carga pública

La regla, prevista para el 18 de septiembre, afecta a quienes soliciten el ajuste de estatus hacia la green card por vía familiar o laboral.

Quienes presenten el formulario I-485 de forma electrónica o con matasellos posterior al 18 de septiembre deberán usar la nueva edición del formulario.

de forma electrónica o con matasellos posterior al 18 de septiembre deberán usar Ciudadanos y solicitantes de asilo u otra protección humanitaria no están alcanzados por el cambio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.