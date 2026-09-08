Mamdani en Nueva York: “Murió más gente por enfermedades relacionadas con el 11-S que el mismo día del ataque”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un portal que reúne registros municipales sobre la respuesta al atentado del 11 de septiembre de 2001, la calidad del aire y las consecuencias sanitarias para rescatistas, residentes y sobrevivientes. La ciudad destinó 34 millones de dólares al proyecto y resolvió dos demandas vinculadas con el acceso a la documentación.

Mamdani anunció un acuerdo relacionado con las secuelas del 11-S

Durante una conferencia de prensa, Mamdani sostuvo que el impacto del 11-S continuó después de la destrucción del World Trade Center. Según el mandatario, para tantos neoyorquinos que vivieron, trabajaron o estudiaron cerca de la zona que sufrió el atentado, eso fue solo el comienzo de años de dificultades y enfermedades.

“Ahora, casi 25 años después, murió más gente por enfermedades relacionadas con el 11-S que las que murieron el propio día del ataque”, afirmó. En esa misma línea, el alcalde apuntó contra la responsabilidad política.

“La gente se enfermó porque los líderes en quienes confiaban mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico. Y luego, cuando comenzaron a lidiar con los síntomas de las enfermedades, el gobierno no aparecía por ningún lado”, señaló.

La iniciativa de Mamdani incluye más de 170 mil páginas de documentos y la resolución de dos demandas promovidas por 9/11 Health Watch, que durante años reclamó acceso a registros sobre la contaminación ambiental y las consecuencias sanitarias. El presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2027 contempla US$34 millones destinados a crear y mantener el nuevo sistema de consulta pública.

“Tenemos la obligación con cada uno de esos neoyorquinos de asegurar que ‘nunca olvidar’ no sea solo un cliché, sino que sea algo material”, dijo Mamdani.

Qué documentos publicó Nueva York sobre el 11-S

El portal incorporó registros relacionados con la calidad del aire, las decisiones adoptadas por la ciudad y los problemas de salud después del colapso de las Torres Gemelas. Entre los archivos aparecen el denominado Memorando Harding, documentos conocidos como las “68 cajas” que fueron localizados en 2025 y materiales vinculados con el World Trade Center 7.

Según la información difundida por la ciudad, funcionarios del Departamento Jurídico trabajaron junto con 9/11 Health Watch para identificar parte de los documentos reclamados durante el proceso judicial. Hubo omisiones que se limitaron a información cuya eliminación era necesaria, principalmente datos personales identificables.

El gobierno de la ciudad de Nueva York lanzó un portal digital público con más de 170.000 páginas de documentos oficiales sobre los ataques del 11 de septiembre, tras décadas de batallas legales MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La administración prevé ampliar el portal durante los próximos 12 meses. El Departamento Jurídico continuará con el análisis de otros registros municipales y publicará nuevos documentos después de completar el proceso de revisión y eliminación de información personal.

Los contaminantes que identificó Nueva York como consecuencia del 11-S

Los registros ambientales identificaron diferentes sustancias en el Bajo Manhattan después del derrumbe de las estructuras. Entre ellas apareció asbesto, detectado en polvo y aire de edificios residenciales y comerciales, según lo retomado por The New York Times.

La ciudad de Nueva York y diversas agencias ambientales identificaron una amplia y peligrosa variedad de contaminantes y toxinas en el Bajo Manhattan tras el colapso de las torres del World Trade Center Getty

También se registraron concentraciones de benceno y otros compuestos químicos. Los análisis realizados en distintos puntos encontraron además metales pesados, sustancias orgánicas consideradas cancerígenas y contaminación biológica por hongos y bacterias en determinados edificios afectados.

El polvo y el humo generados por el derrumbe contenían una combinación de contaminantes que permaneció en el entorno durante meses. La exposición alcanzó a trabajadores de emergencia, residentes, estudiantes y otras personas que permanecieron en la zona.

Los registros y testimonios recopilados posteriormente relacionaron esa exposición con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

Qué enfermedades se relacionaron con la exposición al polvo del 11-S

Según lo retomado por The New York Times, entre las patologías identificadas se encuentran cáncer de pulmón, cerebro y sangre, incluidos linfoma y leucemia. También se registraron casos de mesotelioma, una enfermedad asociada con la exposición al asbesto, además de afecciones respiratorias crónicas y problemas cardíacos.

Los efectos tampoco se limitaron a enfermedades físicas. Los testimonios de sobrevivientes y trabajadores de rescate mencionan consecuencias sobre la salud mental, vinculadas con el trauma provocado por los ataques y sus consecuencias.

Durante la conferencia, los defensores de las víctimas, entre ellos Jon Stewart y la excongresista Carolyn Maloney, señalaron que más de 10.000 personas habrían muerto posteriormente por enfermedades relacionadas con las toxinas del 11-S. Esa cifra, plantearon, supera ampliamente las casi 3000 víctimas mortales registradas el día de los atentados.

“Durante 25 años, he luchado por los socorristas, los sobrevivientes y las familias a quienes se les dijo que el aire era seguro y que luego descubrieron lo contrario”, dijo Maloney. “Merecían la verdad entonces, y merecen conocer toda la verdad ahora”, agregó.

Nuevo apoyo de Mamdani para sobrevivientes y socorristas del 11-S

La administración también anunció la designación de personal en el Departamento de Servicios Administrativos de la ciudad (DCAS, por sus siglas en inglés) y en las Escuelas Públicas de Nueva York (Nycps, por sus siglas en inglés). El objetivo será ayudar a recuperar documentación que permita demostrar la presencia de personas en la zona de exposición.

Esos registros pueden resultar relevantes para quienes buscan acceder al Programa de Salud del World Trade Center y al Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de septiembre, creados bajo la Ley Zadroga. Mamdani sostuvo que existe un número significativo de personas que podrían cumplir los requisitos para estos beneficios pero que todavía no se registraron.