El beneficio gratuito que permite ahorrar US$13.000 al año por hijo y por qué faltan lugares en Nuevo México

El cuidado infantil gratuito en Nuevo México puede representar un ahorro promedio de unos 13.000 dólares al año por cada hijo para las familias que acceden al programa. El beneficio universal está vigente desde el 1° de noviembre de 2025 y permite recibir asistencia para cubrir la atención de los niños, independientemente del nivel de ingresos.

¿Quiénes pueden acceder al cuidado infantil gratuito en Nuevo México?

De acuerdo con el Departamento de Educación y Cuidado de la Primera Infancia de Nuevo México (Ececd, por sus siglas en inglés), la asistencia está disponible para las familias del estado que trabajan o estudian, sin importar sus ingresos ni su estatus migratorio.

La matrícula pasó de 32.000 a 47.000 niños Magnific

También existen excepciones al requisito laboral o educativo para determinados hogares, entre ellos abuelos que crían a sus nietos y familias que atraviesan inestabilidad habitacional.

Actualmente, el esquema no establece límites de ingresos ni copagos. Las familias pueden elegir entre centros, proveedores domiciliarios, programas de inmersión lingüística o religiosos y servicios durante las tardes o fines de semana.

Quienes todavía no tienen a sus hijos inscriptos deben presentar una solicitud. Entre los documentos requeridos figuran:

Comprobantes actuales de ingresos.

Verificación del nacimiento de los menores.

Identificación con fotografía.

Prueba de residencia en Nuevo México.

Los datos del proveedor aprobado por el Ececd.

El ahorro de US$13.000 por hijo y la expansión del programa

Según informó The Washington Post, el programa había ampliado sus límites de ingresos en tres oportunidades. En 2022, un cambio permitió que el 80% de las familias del estado reuniera las condiciones para participar.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció en septiembre de 2025 la apertura del sistema subsidiado a todas las familias. La medida convirtió a Nuevo México en el primer estado del país norteamericano en ofrecer este tipo de cobertura universal.

En ese momento se estimó que el programa permitiría un ahorro promedio de US$13.000 al año por hijo. “Esa siempre fue la visión”, afirmó entonces la mandataria. La cantidad de niños inscritos en el programa aumentó de 32.000 a 47.000 desde la puesta en marcha de la iniciativa.

Por qué faltan plazas de cuidado infantil gratuito en Nuevo México

La principal dificultad está en la disponibilidad de plazas. Cuando comenzó el programa, Nuevo México tenía un déficit estimado de 15.000 lugares en servicios de cuidado infantil. Desde entonces se incorporaron 6700, según un portavoz del Ececd citado por The Washington Post.

El propio organismo estatal reconoce que no todas las familias pueden encontrar inmediatamente un proveedor con espacio disponible. La necesidad es especialmente marcada para bebés, niños pequeños y padres que trabajan en horarios no tradicionales.

Dakota Rivera, una asistente legal de 29 años y madre de dos hijos, enfrenta ese problema. Vive en una ciudad con escasez de servicios y permanece en 10 listas de espera diferentes. “Los sistemas que han implementado son geniales, sin duda, pero aún no están a la altura”, señaló.

Rivera contó que, tras el nacimiento de su hijo tres años atrás, encontró servicios que superaban los US$20.000 anuales. Ante la falta de una plaza, organizó junto con su esposo y otros familiares un esquema para cubrir el cuidado mientras trabaja desde su casa.

La disponibilidad de plazas continúa como el principal obstáculo para acceder al sistema Magnific

Copagos en Nuevo México: qué cambia tras superar el umbral de inflación

Para aumentar la oferta, el Ececd estableció distintas vías. El objetivo incluye sumar 55 centros autorizados, capaces de atender a 6600 niños; 120 hogares con licencia, para otros 1400; y 1000 proveedores domiciliarios registrados, con capacidad para 4000 menores.

En conjunto, esas incorporaciones apuntan a generar lugares para 12.000 niños adicionales. El estado también ofrece préstamos a bajo interés a proveedores e intenta acelerar las autorizaciones.

En Santa Fe, por ejemplo, el First Presbyterian Child Development Center tiene más de 400 niños en lista de espera. Su directora, Anne Liley, busca otro espacio para incorporar aproximadamente 85 plazas destinadas a bebés y niños pequeños.

La especialista en políticas de primera infancia Sara Mickelson, ex subsecretaria del Ececd, resumió el problema entre la cobertura económica y la disponibilidad efectiva: “Las familias todavía llaman y descubren que no hay lugares”.

La inflación podría activar copagos para algunas familias

Según informó KOAT, una cláusula del programa permite aplicar copagos si determinados indicadores económicos superan ciertos límites. Uno de ellos es que el promedio de 12 meses del IPC exceda el 3%, umbral que ya se alcanzó.

El Ececd confirmó que evalúa los costos antes de avanzar. De implementarse, la medida afectaría a cerca del 10% de las familias, principalmente a hogares de mayores ingresos, que recibirían un aviso con al menos 90 días de anticipación.