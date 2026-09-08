US$9000 por hijo en EE.UU.: el plan de Trump para que los padres no trabajen y se queden en casa

La administración de Donald Trump prepara un plan que otorgaría alrededor de 9000 dólares por hijo en EE.UU. cada año a determinados matrimonios para compensar los ingresos del padre o la madre que permanezca en casa. La iniciativa todavía está en borrador y utilizaría dólares del fondo federal destinado al cuidado infantil.

Plan de Trump: cómo funcionaría el subsidio para padres que se quedan en casa

Según informó The New York Times el 5 de septiembre, la propuesta crearía una nueva categoría denominada “cuidado infantil basado en los padres”, que permitiría a uno de los integrantes del matrimonio recibir asistencia federal por atender a sus propios hijos mientras su pareja trabaja.

La propuesta crearía la categoría de “cuidado infantil basado en los padres” Magnific

El beneficio rondaría los US$9000 anuales por cada menor. La iniciativa constituye una prioridad política del vicepresidente JD Vance y cuenta con el impulso de la Casa Blanca. También incorpora medidas de un proyecto que el secretario de Estado, Marco Rubio, redactó cuando era senador por Florida.

Vance ha defendido que más madres puedan permanecer con sus hijos pequeños. En un artículo de opinión publicado en 2021 en The Wall Street Journal, afirmó que los niños pequeños son “claramente más felices y saludables” cuando pasan el día en casa con uno de sus padres.

Subsidio para padres en EE.UU.: cuáles serían los requisitos

Los posibles beneficiarios deberán estar casados, cumplir los límites de ingresos correspondientes y tener hijos a cargo. Además, uno de los cónyuges tendrá que trabajar al menos 35 horas semanales, mientras el otro deberá ocuparse de los menores en el hogar.

Los límites económicos pueden variar entre los estados. Bajo las reglas vigentes, los solicitantes deben acreditar ingresos inferiores al 85% de la mediana estatal, aunque algunos territorios fijan el máximo en el 60%.

Los abogados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que participaron en la elaboración del plan plantearon dudas sobre la legalidad de restringir el beneficio a matrimonios. También advirtieron sobre un posible riesgo de fraude debido a que el dinero se entregaría a individuos y no a empresas proveedoras de cuidado infantil.

Roger Severino, vicepresidente de la Heritage Foundation, sostuvo que el requisito matrimonial probablemente resistiría una impugnación judicial. También consideró que los matrimonios del mismo sexo podrían acceder al programa a partir del fallo de la Corte Suprema en el caso Obergefell v. Hodges.

De dónde saldrían los fondos para el plan de US$9000 por hijo

El gobierno busca utilizar recursos del Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, por sus siglas en inglés), gestionado por la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos (ACF, por sus siglas en inglés).

El programa, estructurado durante la presidencia de Bill Clinton, dispone de US$12.000 millones y subsidia el cuidado de niños de hasta 13 años. Su finalidad ha sido facilitar que padres con ingresos bajos o moderados puedan trabajar, estudiar o capacitarse laboralmente.

Los recursos se distribuyen entre los estados, que entregan la asistencia a las familias o directamente a los proveedores de cuidado infantil.

Datos del HHS citados por The New York Times señalan que unas 870 mil familias reciben actualmente estos subsidios y que alrededor del 80% corresponde a hogares con un solo padre trabajador, en su mayoría mujeres. El fondo cubre la atención de cerca de 1,3 millones de niños.

Las críticas al plan de Trump por el uso de fondos para cuidado infantil

Patrick T. Brown, integrante de la iniciativa Life and Family del centro conservador Ethics and Public Policy Center, se definió como partidario de brindar más apoyo a quienes cuidan a sus hijos en casa, pero cuestionó el mecanismo elegido.

Según explicó, incorporar nuevos receptores sin sumar recursos dejaría en una peor situación especialmente a los padres solteros que trabajan.

Krystal Gastineau, propietaria del centro infantil Cribs 2 Crayons, en Aurora, Colorado, indicó que cerca de la mitad de los niños bajo su cuidado reciben estos subsidios. Consideró que muchas familias optarían por quedarse con el dinero y permanecer en sus hogares, lo que le quitaría al establecimiento una fuente importante de ingresos.

Lezlie Cranston, madre soltera de dos niños, utiliza la asistencia mientras cursa una certificación en Skagit Valley College, en Washington. Aseguró que el programa le permitió continuar sus estudios y manifestó preocupación por una posible reducción de los recursos disponibles.

Las parejas no casadas y los padres solteros sin empleo quedarían excluidos Magnific

Qué falta para que el plan de Trump pueda entrar en vigor en 2027

Antes de su publicación, la propuesta deberá recibir la aprobación de la Casa Blanca y posteriormente someterse a un período de comentarios públicos.

La administración podría implementar el cambio sin autorización del Congreso. Si completa el proceso y aprueba la versión definitiva, la nueva categoría podría comenzar a funcionar en 2027.

La propuesta coincide con una recomendación del Proyecto 2025, elaborado por la Heritage Foundation, que plantea destinar fondos a los padres que permanecen en casa o contratan cuidados familiares. Alex Adams, director de la ACF, anticipó esa orientación en una carta por el Día de la Madre, en la que instó a los estados a respaldar especialmente a los matrimonios en los que uno de los padres cuida a los niños pequeños.