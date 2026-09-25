Confirmado por el IRS: la deducción de hasta US$40.400 que podrán reclamar contribuyentes en 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) corrigió la información de la deducción de impuestos estatales y locales. La actualización, publicada el 25 de febrero, establece un límite general de hasta US$40.400. Para reclamar esta deducción, es necesario detallar los gastos elegibles en el Anexo A del Formulario 1040.

El límite de la deducción SALT del IRS para 2026 varía según los ingresos

El IRS informó en una corrección al Formulario 1040-ES de 2026 que el límite general para la deducción de impuestos estatales y locales será de US$40.400. Para las personas casadas que presentan su declaración por separado, el máximo será de US$20.200.

La renta declarada determina cuánto puede descontarse, aunque existen pisos mínimos establecidos Fotomontaje realizado con IA

La corrección fue publicada el 25 de febrero. El monto permitido comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera determinados umbrales:

US$505 mil para el límite general.

para el límite general. US$252.500 para las personas casadas que presentan una declaración por separado.

Sin embargo, la reducción tiene un piso: el límite no puede quedar por debajo de US$10.000 en el primer caso ni de US$5000 para los cónyuges que realizan sus trámites individualmente.

¿Qué impuestos se pueden incluir en la deducción SALT?

La deducción SALT permite descontar determinados tributos estatales y locales pagados durante el año. Según el Tema 503 del IRS, pueden incluirse los gravámenes sobre los ingresos o, alternativamente, los impuestos generales sobre las ventas, además de ciertos cargos sobre bienes inmuebles y propiedad personal.

La documentación tributaria debe reunirse con anticipación para disminuir posibles equivocaciones Fotomontaje realizado con IA

La elección entre ingresos y ventas es excluyente: no pueden reclamarse ambos conceptos al mismo tiempo. También pueden computarse determinados impuestos sobre bienes raíces y sobre propiedad personal, como algunos gravámenes calculados en función del valor de un automóvil o una embarcación.

En cambio, no califican para esta deducción los impuestos federales sobre los ingresos, los aportes al Seguro Social, ciertos impuestos de transferencia, los cargos de asociaciones de propietarios y algunos servicios municipales. La lista completa de conceptos admitidos y excluidos puede consultarse en el sitio.

¿Cómo se reclama la deducción SALT en el Formulario 1040?

Los montos correspondientes a la deducción SALT se informan en el Anexo A del Formulario 1040, por lo que el contribuyente debe detallar sus deducciones en lugar de aplicar la deducción estándar.

De acuerdo con la información del IRS sobre impuestos deducibles, en general pueden computarse los tributos pagados durante el año fiscal correspondiente.

Para calcular el importe aplicable, se deben identificar los conceptos que califican, comprobar los pagos realizados y considerar el límite vigente según el estado civil tributario y el ingreso bruto ajustado modificado.

¿Qué pasa si un contribuyente reclamó incorrectamente una deducción en el Formulario 1040?

Si una persona descubre después de presentar su declaración que cometió un error que afecta sus ingresos, deducciones, créditos, impuesto adeudado o reembolso, puede ser necesario presentar una declaración enmendada.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

El IRS indica que para corregir una declaración presentada anteriormente se utiliza el Formulario 1040-X, Declaración Enmendada del Impuesto Estadounidense sobre los Ingresos Personales. El procedimiento y los requisitos pueden consultarse en la guía oficial para presentar una declaración enmendada. Entre los casos que pueden requerir una modificación se encuentran:

Ingresos que no fueron informados o que se declararon por un monto incorrecto.

Deducciones que fueron omitidas o reclamadas de manera equivocada.

Créditos tributarios que deben agregarse, eliminarse o modificar.

Cambios que alteren el monto del impuesto o del reembolso.

El organismo señala que, al presentar un Formulario 1040-X, el contribuyente debe incluir la declaración corregida correspondiente al año que modifica y adjuntar los formularios o anexos nuevos o modificados que respalden el cambio.