Elecciones 2026: quién es Gregg Hull, el republicano que propone enriquecer a Nuevo México con petróleo

Nuevo México acudió a las urnas este 2 de junio para elegir a sus candidatos por la gobernación del estado. Desde el Partido Republicano, Gregg Hull ganó con el 47% de los votos y se enfrentará a la demócrata Deb Haaland (que ganó con el 72% de los votos) el próximo 3 de noviembre para reemplazar a la actual mandataria estatal Michelle Lujan Grisham .

Gregg Hull: perfil del republicano que compite por la gobernación de Nuevo México

El exalcalde de Rio Rancho (cargo que ocupó durante tres mandatos) se midió en los comicios primarios de este martes 2 de junio contra otros candidatos hacia la votación de noviembre. Su plataforma lo define como “residente de larga data, emprendedor y hombre de familia”, y remarca que sus objetivos son mejorar la seguridad pública, impulsar la economía e invertir en infraestructura.

La campaña de Gregg Hull para las elecciones de Nuevo Mexico

El político, que reside en Nuevo México desde hace 35 años, fundó y dirigió dos empresas antes de centrarse en el servicio público. En su carrera política, se postuló por primera vez a la alcaldía de Rio Rancho en 2014 y ganó la elección. Luego, fue reelegido en marzo de 2018 y marzo de 2022.

Además de ser alcalde de Río Rancho, su trayectoria política incluye:

Presidente y Fundador del Caucus de Alcaldes de Nuevo México (2015 – 2024).

Vicepresidente de la Liga Municipal de Nuevo México (2023-2024).

Presidente del Consejo de Gobiernos de la Región Central (2018-2020, 2024-presente).

Vicepresidente del Consejo de Gobiernos de la Región Central (2016-2018, 2022-2024).

Presidente y Director Ejecutivo de Certified Packing and Crating Inc. (2001 – 2012).

Asesor financiero, Iglesia Bautista de Mesa.

Ahora, lleva adelante su campaña para convertirse en gobernador, con una plataforma centrada en el desarrollo económico, para lo que se basa en la industria petrolera.

La propuesta petrolera de Gregg Hull para eliminar el impuesto a la renta en Nuevo México

Junto con otros líderes locales, el político republicano resaltó en diálogo con Associated Press su propuesta de utilizar el petróleo como fuente de ingresos para fortalecer la economía local.

Su propuesta se basa en que Nuevo México se sume a los estados sin impuesto sobre la renta personal. En conjunto, esta tarifa genera US$2200 millones en ingresos anuales para el gobierno estatal, lo que compensa cerca de una quinta parte de las obligaciones anuales del fondo general.

Según afirmó, apunta a redoblar la apuesta por la economía petrolera para suplir estos ingresos. De esta manera, canalizaría el superávit fiscal hacia proyectos de infraestructura en la principal zona de producción del estado.

“Esta mañana, al ver el precio del barril de petróleo, pensé: ‘Eso no es bueno para los consumidores, pero es fantástico para Nuevo México’”, expresó al respecto.

Al margen de esta propuesta específica, Hull busca llevar a cabo su plan integral denominado Putting New Mexico to Work para fortalecer la economía estatal:

Diversificación y desarrollo industrial: reducir la dependencia de un grupo limitado de industrias para proteger al estado durante las crisis económicas.

reducir la dependencia de un grupo limitado de industrias para proteger al estado durante las crisis económicas. Fortalecimiento de la educación técnica: expandir la educación profesional y técnica de alta calidad en las escuelas secundarias para que los estudiantes se gradúen con certificaciones reconocidas por la industria.

expandir la educación profesional y técnica de alta calidad en las escuelas secundarias para que los estudiantes se gradúen con certificaciones reconocidas por la industria. Alineación entre educación y empleo : establecer una coordinación más estrecha entre escuelas secundarias, universidades, colegios comunitarios y empleadores.

: establecer una coordinación más estrecha entre escuelas secundarias, universidades, colegios comunitarios y empleadores. Reforma de licencias profesionales: eliminar regulaciones innecesarias que dificultan la contratación y el emprendimiento.

En Nuevo México, este 2 de junio se celebraron las primarias, en las que se designaron candidatos para gobernador y otros cargos Freepik

Elecciones primarias en Nuevo México: qué cargos se votaron este 2 de junio

En los comicios del 2 de junio, que definieron a los candidatos para las elecciones generales, se votaron los siguientes cargos, según el sitio web de la secretaria de estado, Maggie Toulouse Oliver: