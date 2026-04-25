Quién gana las elecciones en Nuevo México: la encuesta entre Debra Haaland y Greggory Hull

Las elecciones para gobernador de Nuevo México avanzan con definiciones en las internas partidarias, donde las encuestas más recientes ubicaron a Debra Haaland y Greggory Hull como los principales candidatos rumbo a los comicios generales. Aunque mantienen una ventaja, los sondeos también evidenciaron un alto porcentaje de votantes indecisos.

Ventaja de Haaland en la primaria demócrata

En la encuesta más reciente realizada por Emerson College Polling, donde se entrevistó a una muestra total de 1000 votantes probables para las elecciones primarias de Nuevo México, Haaland encabezó la preferencia electoral dentro del Partido Demócrata. Por su parte, el fiscal Sam Bregman quedó en segunda posición.

Debra Haaland lidera las encuestas para las primarias demócratas

Los resultados del sondeo mostraron una amplia diferencia entre los precandidatos:

Debra Haaland obtuvo el 40% de intención de voto dentro de su partido.

obtuvo el de intención de voto dentro de su partido. Sam Bregman llegó a acumular el 24% .

llegó a acumular el . El 36% de los posibles votantes aún permanecen indecisos.

El respaldo a Haaland se concentra en sectores específicos, con mayor apoyo entre mujeres y votantes con formación universitaria. Además, mantiene una base sólida entre afiliados demócratas registrados.

Escenario abierto en la primaria republicana de Nuevo México

En el Partido Republicano, el sondeo mostró una contienda aún sin definiciones con un mayor porcentaje de sufragistas indecisos sobre los candidatos:

Greggory Hull aparece como el candidato con mayor intención de voto, con un 21% .

aparece como el candidato con mayor intención de voto, con un . Duke Rodriguez obtuvo el 10% de la intención de voto.

obtuvo el 10% de la intención de voto. Doug Turner se ubica tercero con un 9% de apoyo.

se ubica tercero con un 9% de apoyo. El 61% de los posibles sufragistas permanecen indecisos.

Este nivel de indefinición posiciona la competencia como abierta y sujeta a variaciones en las semanas previas a las primarias. Otros aspirantes que formaban parte del proceso como Steve D. Lanier, Belinda Robertson y James Ellison ya no continúan en carrera, lo que redujo el número de opciones disponibles para el electorado.

Temas que definen el voto en Nuevo México

De acuerdo con la encuesta de Emerson College, las prioridades para los probables votantes son:

La salud es la prioridad número uno tanto para los demócratas (29%) como para los republicanos (21%) .

es la prioridad número uno tanto para los demócratas como para los republicanos . La economía es uno de los temas más relevantes para los votantes independientes (23%) .

es uno de los temas más relevantes para los votantes independientes . El crimen fue identificado como la tercera preocupación más importante (17%) . La mitad de los votantes afirmó sentirse menos seguro hoy que hace un año.

fue identificado como la tercera preocupación más importante . La mitad de los votantes afirmó sentirse menos seguro hoy que hace un año. La educación ocupa el cuarto lugar en la lista de preocupaciones generales (12%) , siendo también un tema clave para los independientes (15%) .

ocupa el cuarto lugar en la lista de preocupaciones generales , siendo también un tema clave para los independientes . El resto de las prioridades incluyen la asequibilidad de la vivienda (9%), las amenazas a la democracia (7%) y la inmigración (5%).

Además de estos temas, existe una insatisfacción notable respecto a la gestión de servicios estatales específicos. Por ejemplo, el 49% de los votantes desaprueba la gestión de la gobernadora Michelle Lujan Grisham sobre el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias.

Las primarias en Nuevo México se llevarán a cabo el martes 2 de junio Andres Leighton - FR171260 AP

Cuándo son las elecciones en Nuevo México

El calendario electoral establece que las elecciones primarias se realizarán el 2 de junio, mientras que la general está prevista para el 3 de noviembre. El período de votación anticipada se extiende desde el 5 hasta el 30 de mayo para la primera instancia. Las urnas funcionarán el día del sufragio entre las 7 y las 19 hs.

En cuanto al registro de votantes, la fecha límite para hacerlo en línea o por correo es el 5 de mayo, mientras que el registro presencial podrá realizarse hasta el mismo día de la elección presencial.

En estos comicios se renovarán varios cargos ejecutivos estatales, entre ellos:

Gobernador

Vicegobernador

Procurador general

Secretario de Estado y tesorero, además de otros puestos vinculados a la administración pública.

La Secretaría de Estado tiene a su cargo la organización del proceso electoral, lo que incluye la supervisión del registro, la logística y el recuento de votos.