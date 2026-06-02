Elecciones 2026: qué se vota en las primarias del 2 de junio en Nuevo México

Los votantes de Nuevo México acuden este 2 de junio a las urnas para participar en las elecciones primarias con las que definirán a los candidatos que representarán a los principales partidos en varios de los cargos más importantes del estado, entre los que se incluyen la gobernación, la vicegobernación, el Senado de Estados Unidos y la Secretaría de Estado. Además, también se desarrollarán numerosas contiendas legislativas.

Elecciones para gobernador de Nuevo México: lista de candidatos en las primarias

Según Source NM, las primarias de este 2 de junio llegaron en un momento de transición para la política estatal. Tanto la gobernadora Michelle Lujan Grisham como el vicegobernador Howie Morales, ambos integrantes del Partido Demócrata, concluyen su segundo y último mandato, por lo que no podrán volver a postularse para esos cargos.

Debra Haaland lidera las encuestas para las primarias demócratas

La carrera por la gobernación concentra gran parte de la atención política del estado debido a la salida de la actual administración. En la primaria demócrata compiten:

Sam Bregman

Deb Haaland

Por el lado republicano, los aspirantes son:

Gregg Hull

Duke Rodriguez

Doug Turner

La elección de este 2 de junio determinará qué candidato de cada partido avanzará a las elecciones generales del 3 de noviembre, donde se definirá quién ocupará la oficina del gobernador durante el próximo período.

Primaria para vicegobernador en Nuevo México

La vicegobernación también tendrá una disputa interna en ambos partidos. En el Partido Demócrata participan:

Harold Pope

Maggie Toulouse Oliver

En el Partido Republicano se presentan:

Aubrey Blair Dunn

David Gallegos

Manny Lardizabal

De acuerdo con la guía electoral elaborada por Source NM, estas candidaturas buscan reemplazar a Howie Morales, quien finaliza su segundo mandato junto con la actual gobernadora.

Elecciones en Nuevo México al Senado de Estados Unidos

Los votantes demócratas decidirán una candidatura para el Senado federal. La primaria azul enfrenta a:

Matt Dodson

Ben Ray Luján

Nuevo México: quiénes compiten por la Secretaría de Estado

La Secretaría de Estado es otro de los cargos estatales en elección durante estas primarias. Los aspirantes demócratas son:

Katharine Clark

Amanda López Askin

El puesto tiene una relevancia central dentro de la administración estatal debido a sus responsabilidades vinculadas con la organización de elecciones y otros procedimientos oficiales.

Comisionado de Tierras Públicas en Nuevo México: otra contienda estatal relevante

Además de los cargos ejecutivos y federales, los electores encontrarán en la boleta la primaria para comisionado de Tierras Públicas. Los candidatos demócratas son:

Matthew McQueen

Jonas Moya

Juan De Jesus Sanchez III

Primaria legislativa: los distritos de la cámara estatal que votan este 2 de junio

Las elecciones de este martes incluyen contiendas en 16 distritos de la Cámara de Representantes de Nuevo México.

Entre las competencias demócratas figuran las siguientes:

Distrito 4: Christina Aspaas y Joseph Franklin Hernandez

y Distrito 6: David Alcon , Priscilla Benally , Martha Garcia y Johnny Valdez

, , y Distrito 13: Matthew Archuleta y Patricia Roybal Caballero

y Distrito 14: Miguel García y Joseph Romero

y Distrito 16: Marsella Duarte Serna y Yanira Gurrola

y Distrito 27: Abby Foster y Marian Matthews

y Distrito 30: Veronica Mireles y E. Diane Torres-Velásquez

y Distrito 33: Micaela Lara Cadena y Ramona Martinez

y Distrito 34: Juan Fuentes y Raymundo Lara

y Distrito 37: Lori Martinez y Matilda “Tilli” Villalobos

y Distrito 40: Joseph Sanchez y Nancy Wright

y Distrito 41: Yolanda Jaramillo y Debbie Rodella

y Distrito 69: Michelle Abeyta y Harry Garcia

y Distrito 70: Ambrose Castellano y Anita Gonzales

El Distrito 70 incluye la ciudad de Las Vegas, Nuevo México, además de otras áreas de los condados de San Miguel y Torrance.

Los centros de votación en todo el estado abrieron sus puertas a las 7 hs y recibirán los sufragios de los ciudadanos habilitados hasta el cierre de urnas a las 19 hs local. Stock en canva

Por el lado republicano también hay competencias legislativas en algunos distritos:

Distrito 60: Zac Anaya y Joshua Hernandez

y Distrito 66: LeAnne Gandy, Dan Lewis y Trinidad Malone

Qué deben saber los votantes sobre las elecciones del 2 de junio

Las urnas permanecerán abiertas entre las 7 y las 19 hs en todo el estado. Durante esta jornada, los electores habilitados podrán participar en las distintas contiendas partidarias correspondientes a los cargos estatales, federales y legislativos incluidos en la boleta.

La jornada marca además la primera primaria semiabierta del estado, que permite a votantes independientes participar en una primaria partidaria sin cambiar previamente su registro.