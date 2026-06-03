Elecciones en Nuevo México: quién es Deb Haaland, la candidata que desafía a Trump y aspira a la gobernación

Este 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones primarias en Nuevo México para elegir a los candidatos a la gobernación. Desde el Partido Demócrata, Deb Haaland obtuvo la mayor cantidad de votos con autoridad.

Deb Haaland: de madre soltera con cupones de alimentos a candidata en Nuevo México

Deb Haaland nació en Winslow, Arizona, el 2 de diciembre de 1960. Su padre fue infante de Marina durante 30 años y su madre es veterana de la Marina, según consignó el sitio web de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Haaland, que es miembro del Pueblo de Laguna y descendiente de la 35ª generación de nuevomexicanos, asistió a 13 escuelas públicas antes de graduarse de la preparatoria Highland en Albuquerque.

Como madre soltera, tuvo que trabajar como voluntaria en el preescolar de su hija para costear su educación. Incluso, según la página web de su campaña, tuvo que depender de cupones de alimentos y cubrir sus gastos diarios.

A los 28 años se matriculó en la Universidad de Nuevo México donde obtuvo una licenciatura en inglés. Luego, consiguió el título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México.

La trayectoria política de Deb Haaland antes de competir por la gobernación de Nuevo México

Haaland se desempeñó como directora de la campaña electoral de Nuevo México para los nativos americanos durante la reelección presidencial de Barack Obama.

Haaland se ha desempeñado como congresista y secretaria del Departamento del Interior de Estados Unidos Facebook Deb Haaland

Poco después, se convirtió en la primera mujer elegida para la Junta Directiva de la Corporación de Desarrollo de Laguna. En este cargo, supervisó las operaciones comerciales de la segunda empresa de juegos tribales más grande de Nuevo México.

Desde entonces, según su biografía en el Congreso, comenzó a crear políticas y compromisos para las comunidades nativas americanas y a fomentar prácticas comerciales sostenibles. Sus siguientes pasos fueron:

2014 : se postuló para vicegobernadora de Nuevo México junto al candidato a gobernador Gary King, pero perdieron ante los republicanos.

: se postuló para vicegobernadora de Nuevo México junto al candidato a gobernador Gary King, De 2015 a 2017: presidió el Partido Demócrata de Nuevo México.

presidió el Partido Demócrata de Nuevo México. De 2019 a 2021: fue miembro de la Cámara de Representantes por el primer distrito congresional de Nuevo México.

fue miembro de la Cámara de Representantes por el primer distrito congresional de Nuevo México. Entre 2021 y 2025: fue secretaria del Interior de Estados Unidos.

fue secretaria del Interior de Estados Unidos. Febrero de 2025: anunció su campaña para buscar la gubernatura de Nuevo México.

De resultar electa como gobernadora el 3 de noviembre, sería la primera mujer nativa americana en ocupar ese puesto en Estados Unidos.

Las propuestas de Deb Haaland para Nuevo México: salud, educación, empleo y seguridad

De acuerdo con el sitio web de su campaña, los puntos destacados que Deb Haaland planea impulsar si gana la gubernatura de Nuevo México son:

Recursos para pequeñas empresas.

Empleos en el sector de energía limpia.

Financiamiento para proyectos de agua en áreas rurales.

Proyectos para limpiar la contaminación en los paisajes del estado.

Hacer el alquiler y la vivienda más accesibles.

Transformar la educación para que los niños empiecen a leer a más temprana edad.

Ampliar las opciones profesionales desde la escuela secundaria hasta la educación superior para proporcionar experiencia laboral práctica.

Incorporar el aprendizaje al aire libre.

Ampliar los modelos de escuelas comunitarias que brinden asesoría, atención médica, dental y apoyo familiar.

Ampliar el programa de becas Opportunity para ofrecer matrícula gratuita a residentes de Nuevo México.

Aumentar el salario mínimo y el crédito tributario por hijos.

Establecer fuentes de financiamiento para nuevos negocios.

Proporcionar a las fuerzas del orden herramientas y tecnología para arrestar a delincuentes violentos, rastrear y detener a narcotraficantes.

Ampliar el acceso a tratamientos para el consumo de sustancias y adicciones.

Deb Haaland lanza su campaña para gobernadora de Nuevo México en 2025 Facebook Deb Haaland

Deb Haaland, en contra de las políticas de salud impulsadas por el presidente Trump

A pesar de que, según el portal de su campaña, Haaland introdujo siete proyectos de ley que fueron firmados por Trump, se ha mostrado en contra de las políticas del mandatario en rubros como la atención médica.

En una declaración disponible en su página web se lee: “Las políticas de Donald Trump están provocando que los habitantes de Nuevo México se enfermen más y pierdan el acceso a la atención médica. El Estado es la primera línea de defensa contra las peligrosas políticas de la administración”.

En opinión de la candidata, los recortes de recursos a Medicaid y el alto costo de las primas de seguros médicos ocasionan cierres de hospitales rurales, mayores tiempos de espera y más deudas.