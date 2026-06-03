Noticias de Nuevo México hoy, en vivo: quién ganó las elecciones primarias 2026

Los residentes de Nuevo México se encontraron en las urnas este martes 2 de junio para elegir a sus candidatos por la gobernación. Poco después del cierre, comenzaron a llegar los primeros resultados: en el Partido Demócrata ganó Deb Haaland, mientras que del lado republicano Gregg Hull y Doug Turner mantenían una lucha pareja por un cupo para el 3 de noviembre.

Cómo fueron las elecciones primarias de Nuevo México 2026

Las urnas estuvieron abiertas desde las 7 hasta las 19 (hora local) en todo el estado. Se registró una participación récord de casi 182 mil votantes de manera anticipada, lo que supera las cifras de las primarias de 2022 y 2024, según consignó PBS.

A las 19.35 (hora local), la proyección de AP reconoció a Haaland como la ganadora demócrata.

Antecedentes de las primarias en Nuevo México

Un dato a destacar sobre estos comicios es que se trató de la primera primaria semiabierta en la historia del estado. Esto permitió que los votantes independientes o no afiliados participaran sin necesidad de cambiar su registro previo, según estipuló Source NM.

Se estima que hay unos 378 mil votantes no afiliados en el estado. La secretaria de Estado de Nuevo México, Maggie Toulouse Oliver, aseguró que este cambio pudo aumentar la participación electoral en al menos un 5%.

Hasta el 30 de abril, Nuevo México contaba con 1.4 millones de votantes registrados, de los cuales unos 573 mil son demócratas y 443 mil son republicanos.

Deb Haaland, la demócrata y exsecretaria de Interior que busca ser gobernadora

Haaland se desempeñó como secretaria del gabinete bajo la administración Biden-Harris, convirtiéndose en la primera persona indígena en ocupar una secretaría de gabinete en la historia de la nación, según consignó su biografía oficial.

Deb Haaland se convirtió en la primera persona indígena en ocupar una secretaría de gabinete en la historia de la nación Reuters

Es una nuevomexicana de 35 generaciones y miembro del Pueblo de Laguna. Proviene de una familia militar. Se graduó de la licenciatura en inglés en la Universidad de Nuevo México (UNM) y luego obtuvo un doctorado en derecho (J.D.) de la Facultad de Derecho de la UNM.

En 2018, fue una de las dos primeras mujeres nativas americanas elegidas para el Congreso de EE.UU. En 2019, se destacó por lograr más copatrocinadores bipartidistas para su legislación que cualquier otro legislador nuevo

Greggory D. Hull, el republicano que busca el puesto de Michelle Lujan Grisham

D. Hull es el alcalde que más tiempo ha servido en la historia de Rio Rancho. Fue elegido por primera vez en abril de 2014 y luego fue reelegido en 2018 y 2022.

Greggory D. Hull fue elegido por primera vez en 2014 y luego, en otras dos oportunidades Instagram/@gregghullfornm

Bajo su liderazgo, Rio Rancho recibió reconocimientos nacionales en 2024, al destacarse como el lugar más seguro y más asequible para vivir en Nuevo México, además de uno de los mejores lugares para familias en Estados Unidos.