Pago de SNAP en diciembre en Nuevo México: calendario oficial y orden de pagos

El fin del cierre del gobierno de Estados Unidos reanuda las operaciones de las agencias que habían resultado afectadas, como los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Nuevo México volverá a pagar los cupones de alimentos en las fechas y el orden establecidos en los meses anteriores.

Fechas y orden del pago de SNAP en Nuevo México

En Nuevo México, los beneficios de SNAP estarán disponibles durante los primeros 20 días de diciembre de 2025, según el calendario del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).

Tras el fin del cierre del gobierno federal se reanudan los pagos de SNAP en Nuevo México y otros estados de EE.UU. (Pexels/Helena Lopes)

Mientras que el orden de pago se basará en los últimos dos dígitos del Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) del beneficiario, de la siguiente manera:

SSN termina en 11, 31, 51, 71, 91: el pago estará listo el día 1° de diciembre

SSN termina en 01, 21, 41, 61, 81: el pago estará listo el día 2 de diciembre

SSN termina en 12, 32, 52, 72, 92: el pago estará listo el día 3 de diciembre

SSN termina en 02, 22, 42, 62, 82: el pago estará listo el día 4 de diciembre

SSN termina en 13, 33, 53, 73, 93: el pago estará listo el día 5 de diciembre

SSN termina en 03, 23, 43, 63, 83: el pago estará listo el día 6 de diciembre

SSN termina en 14, 34, 54, 74, 94: el pago estará listo el día 7 de diciembre

SSN termina en 04, 24, 44, 64, 84: el pago estará listo el día 8 de diciembre

SSN termina en 15, 35, 55, 75, 95: el pago estará listo el día 9 de diciembre

SSN termina en 05, 25, 45, 65, 85: el pago estará listo el día 10 de diciembre

SSN termina en 16, 36, 56, 76, 96: el pago estará listo el día 11 de diciembre

SSN termina en 06, 26, 46, 66, 86: el pago estará listo el día 12 de diciembre

SSN termina en 17, 37, 57, 77, 97: el pago estará listo el día 13 de diciembre

SSN termina en 07, 27, 47, 67, 87: el pago estará listo el día 14 de diciembre

SSN termina en 18, 38, 58, 78, 98: el pago estará listo el día 15 de diciembre

SSN termina en 08, 28, 48, 68, 88: el pago estará listo el día 16 de diciembre

SSN termina en 19, 39, 59, 79, 99: el pago estará listo el día 17 de diciembre

SSN termina en 09, 29, 49, 69, 89: el pago estará listo el día 18 de diciembre

SSN termina en 10, 30, 50, 70, 90: el pago estará listo el día 19 de diciembre

SSN termina en 00, 20, 40, 60, 80: el pago estará listo el día 20 de diciembre

Los beneficiarios de SNAP recibirán sus recursos de forma habitual a partir de diciembre de 2025 (Pexels/Gustavo Fring)

Por qué beneficiarios de SNAP deberán volver a presentar su solicitud

El gobierno de Estados Unidos busca revisar exhaustivamente los datos de los beneficiarios de SNAP, ya que aseguró que se detectaron cientos de miles de casos de fraude. Por lo que todos los que reciban cupones de alimentos tendrán que volver a enviar sus solicitudes.

Según la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, 186 mil hombres, mujeres y niños fallecidos reciben un cheque mensual, por lo que todos deberán presentar nuevamente sus solicitudes al programa de cupones de alimentos.

El gobierno de EE.UU. detectó fraude en el programa SNAP y pedirá a beneficiarios volver a enviar sus solicitudes (Pexels/Atlantic Ambience)

Aunque no se ha especificado cuándo deberá iniciar este nuevo proceso, sí se declaró que el objetivo es que solo lo reciban aquellas personas que literalmente no pueden vivir sin la asistencia nutricional, debido a sus condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, el USDA informó que el presidente Donald Trump ha puesto como prioridad la lucha en contra del fraude alrededor de los pagos de SNAP.