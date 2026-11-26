Las frases de Acción de Gracias en inglés y en español permiten enviar por WhatsApp un mensaje de gratitud a quienes no estarán en la mesa este jueves 26 de noviembre de 2026, cuando EE.UU. celebra el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). La fecha es feriado federal y, según la ley, se fija anualmente el cuarto jueves de noviembre.

Frases de Thanksgiving en inglés y español para dedicar a la familia

WhatsApp tiene más usuarios entre los adultos hispanos; en 2023 lo usaba el 54% de los latinos, según una encuesta del Pew Research Center. La edición de 2025 midió un 32% entre todos los adultos del país.

En el Día de Acción de Gracias se acostumbra enviar mensajes de gratitud a los seres queridos

Happy Thanksgiving to the family that makes every table feel like home. (Feliz Día de Acción de Gracias a la familia que hace sentir cada mesa como un hogar).

(Feliz Día de Acción de Gracias a la familia que hace sentir cada mesa como un hogar). No matter how many miles are between us, you are always at my table. (Sin importar cuántos kilómetros nos separen, siempre estás en mi mesa).

(Sin importar cuántos kilómetros nos separen, siempre estás en mi mesa). Thankful for your hugs, your stories and your recipes. (Agradezco tus abrazos, tus historias y tus recetas).

(Agradezco tus abrazos, tus historias y tus recetas). Everything I am, I owe to the people who raised me. Thank you. (Todo lo que soy se lo debo a quienes me criaron. Gracias).

(Todo lo que soy se lo debo a quienes me criaron. Gracias). Wishing you a table full of laughter and a heart full of gratitude. (Te deseo una mesa llena de risas y un corazón lleno de gratitud).

Imágenes para compartir por Whatsapp el Día de Acción de Gracias Freepik

Quienes viajan por el feriado pueden revisar los documentos que piden los aeropuertos para volar.

Mensajes de Acción de Gracias para amigos, vecinos y compañeros de trabajo

Grateful for every call, every voice note and every inside joke. Happy Thanksgiving! (Agradezco cada llamada, cada nota de voz y cada chiste que solo entendemos nosotros. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!).

(Agradezco cada llamada, cada nota de voz y cada chiste que solo entendemos nosotros. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!). You make my life better just by being in it. Happy Thanksgiving, friend. (Mejoras mi vida con solo estar en ella. Feliz Día de Acción de Gracias, amigo).

(Mejoras mi vida con solo estar en ella. Feliz Día de Acción de Gracias, amigo). Here’s to good friends, good food and a second plate of dessert. (Brindo por los buenos amigos, la buena comida y un segundo plato de postre).

(Brindo por los buenos amigos, la buena comida y un segundo plato de postre). Wishing you and your family a peaceful and happy Thanksgiving. (Le deseo a usted y a su familia un Día de Acción de Gracias tranquilo y feliz).

(Le deseo a usted y a su familia un Día de Acción de Gracias tranquilo y feliz). Thank you for your hard work this year. Enjoy the holiday with the people you love. (Gracias por su trabajo este año. Disfrute el feriado con las personas que quiere).

(Gracias por su trabajo este año. Disfrute el feriado con las personas que quiere). Grateful to be your neighbor. Happy Thanksgiving! (Agradezco ser su vecino. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!).

La primera proclamación presidencial de Acción de Gracias, firmada por George Washington a pedido de ambas cámaras del Congreso, fijó el jueves 26 de noviembre de 1789

Citas sobre gratitud de Lincoln, Thoreau y Shakespeare para Thanksgiving

“The blessings of fruitful fields and healthful skies” (“las bendiciones de campos fecundos y cielos saludables”), Abraham Lincoln, en su proclamación de Acción de Gracias del 3 de octubre de 1863.

(“las bendiciones de campos fecundos y cielos saludables”), Abraham Lincoln, en su proclamación de Acción de Gracias del 3 de octubre de 1863. “I am grateful for what I am and have. My thanksgiving is perpetual.” (“Estoy agradecido por lo que soy y tengo. Mi acción de gracias es perpetua”), Henry David Thoreau, en una carta a H. G. O. Blake del 6 de diciembre de 1856.

(“Estoy agradecido por lo que soy y tengo. Mi acción de gracias es perpetua”), Henry David Thoreau, en una carta a H. G. O. Blake del 6 de diciembre de 1856. “Small cheer and great welcome makes a merry feast.” (“Poco agasajo y gran bienvenida hacen un alegre banquete”), línea del personaje de Baltasar en La comedia de los errores, de William Shakespeare.

La primera proclamación presidencial de Acción de Gracias, firmada por George Washington a pedido de ambas cámaras del Congreso, fijó el jueves 26 de noviembre de 1789. Thanksgiving vuelve a caer en un 26 de noviembre 237 años después.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.