Los días previos al Día de Acción de Gracias estuvieron marcados por operativos migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos. En ese contexto, el director del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, advirtió que durante todo el año (inclusive en los días festivos), los agentes tenían la responsabilidad de “perseguir y arrestar” a los inmigrantes con antecedentes penales.

Avanza el ICE: qué se sabe de los últimos operativos migratorios en aeropuertos

Las redadas coordinadas por la agencia en los aeropuertos han crecido de forma exponencial desde el último verano en EE.UU. Según NBC News, las autoridades han realizado en promedio entre 20 y 30 arrestos diarios.

La detención de los agentes del ICE

Uno de los casos más recientes de este tipo de detenciones ocurrió el pasado 21 de noviembre, cuando agentes enmascarados arrestaron a Ricardo Larrondo Mendoza y a su hija, Sofía Hernández Mejía, en el Aeropuerto de Seattle-Tacoma (SEA, por sus siglas en inglés) mientras abordaban un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

En un breve escrito en redes sociales, el ICE justificó la detención tras alegar que habían sobrepasado la vigencia de sus visados. La familia residía en EE.UU. desde 2015, no tenía antecedentes penales y contaba con procesos de asilo y ajuste de estatus en curso.

La advertencia del DHS sobre los operativos migratorios en Acción de Gracias

Días previos a Thanksgivng, Mullin remarcó que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) tenía como máxima prioridad la seguridad.

Markwayne Mullin remarcó que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) tiene como máxima prioridad la seguridad de los estadounidenses días previos a Thanksgiving Alex Brandon - AP

Por medio de un comunicado del DHS, aseguró que el objetivo de la agencia es garantizar que las familias estadounidenses “puedan reunirse con sus seres queridos” de forma segura.

“Quiero agradecer a nuestros patriotas empleados de la TSA por trabajar para cumplir con nuestra misión de seguridad nacional durante esta ajetreada temporada navideña”, destacó el secretario del DHS.

El pasado 4 de noviembre, Mullin destacó que el ICE iba a mantener los arrestos de inmigrantes en todas las fechas del año, incluido el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés) y Navidad.

Markwayne Mullin asegura que los agentes del ICE arrestan a inmigrantes ilegales "los 365 días del año" X/@SecMullinDHS

En ese contexto, señaló que la administración Trump no iba a disculparse por priorizar la seguridad del pueblo estadounidense en términos migratorios.

Los acuerdos del ICE con el TSA

La agencia mantiene un acuerdo con la TSA para compartir información de pasajeros. El escrito legal, firmado el 29 de mayo de 2025, prevé mejorar la seguridad nacional por medio de un intercambio de datos entre ambos organismos. Estas son las reglas básicas:

Los datos almacenados se conservarán el tiempo necesario de acuerdo a los calendarios de la Administración Nacional de Archivos y Registros ( NARA , por sus siglas en inglés).

de acuerdo a los calendarios de la Administración Nacional de Archivos y Registros ( , por sus siglas en inglés). Si hay un “hold” por litigio, se retienen de “manera indefinida” hasta que este se levante.

por litigio, se retienen de hasta que este se levante. El acceso se limita a personal con “necesidad de saber” . Se requiere el uso de contraseñas, cifrado y el ingreso de números de identificación personal (PIN) para acceder a los sistemas.

. Se requiere el para acceder a los sistemas. El convenio no implica transferencia de fondos entre las agencias, por lo que cada una debe asumir sus propios costos derivados de la implementación.

Los documentos por la CBP para residentes con green card

Los residentes estadounidenses que tengan que viajar durante el Día de Acción de Gracias cuentan con algunos documentos validados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para reingresar al país norteamericano.

Según el reglamento del Código de Regulaciones Federales (8 CFR Part 211), los residentes deben presentar su green card, que debe estar vigente al momento de regresar a EE.UU.

Los residentes deben presentar su green card al momento de regresar a EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

En caso de las personas que hayan permanecido fuera del país norteamericano por más de un año, los agentes de la CBP pueden solicitar una prueba de residencia secundaria para asegurarse de que no han abandonado su estatus. Algunas de estas son: