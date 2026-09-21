Oficial en Texas: la nueva opción del aeropuerto DFW para acompañar a un familiar hasta la puerta de embarque

El aeropuerto Dallas Fort Worth International Airport (DFW) incorporó un programa que permite ingresar a la zona posterior al control de seguridad sin tener un pasaje de avión. El beneficio, llamado Gateside by TSA PreCheck, apunta a personas elegibles que quieran acompañar a un familiar, recibir a un pasajero o utilizar restaurantes y comercios dentro de la terminal.

Cómo entrar a DFW sin pasaje con TSA PreCheck

Según informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), el programa es gratuito y está disponible para miembros de TSA PreCheck y otras personas habilitadas para usar ese filtro de seguridad con un número de viajero conocido, o KTN por sus siglas en inglés. DFW figura entre los 13 aeropuertos incluidos en el lanzamiento inicial.

La autorización no es automática ni equivale a un pase de abordar. La TSA indica que la solicitud debe hacerse entre uno y tres días antes de la visita.

El usuario debe ingresar al portal con una cuenta de login.gov, completar los datos solicitados, elegir el aeropuerto y esperar la aprobación. Si se aprueba, deberá presentar una identificación aceptada al llegar al control.

Los pasos y las condiciones del programa

El acceso se realiza por los carriles de TSA PreCheck y las personas siguen sujetas al control de seguridad. La agencia explica que los menores pueden incluirse en la reserva de su padre, madre o tutor, pero también deben figurar en la aprobación.

El programa no elimina la revisión de seguridad ni permite ingresar a zonas restringidas que estén fuera del recorrido autorizado para pasajeros.

La medida puede ser especialmente útil para familias migrantes o binacionales que usan DFW como punto de conexión y desean despedir o recibir a un familiar en la puerta. También puede servir para acompañar a una persona mayor, a un menor que viaja o a alguien con necesidades de asistencia.

La posibilidad concreta depende de contar con TSA PreCheck o una elegibilidad equivalente y de que la solicitud sea aprobada.

El sitio de la TSA aclara que Gateside es distinto de los pases que puede otorgar una aerolínea o un programa de visitantes del aeropuerto.

Quienes ingresen con un pase emitido por una compañía aérea o una terminal deberán usar el control estándar. Las condiciones, aeropuertos participantes y disponibilidad pueden cambiar, por lo que conviene confirmar antes de organizar la visita.

Los aeropuertos habilitados en EE.UU. para este servicio

La alternativa de Gateside by TSA PreCheck está disponible en los siguientes aeropuertos:

Mesa Gateway Airport (AZA) en Arizona

en Arizona John Glenn Columbus International Airport (CMH) en Ohio

en Ohio Dallas Fort Worth International Airport (DFW) en Texas

en Texas Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) en Míchigan

en Míchigan Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport (ICT) en Kansas

en Kansas Indianapolis International Airport (IND) en Indiana

en Indiana Harry Reid International Airport (LAS) en Nevada

en Nevada Los Angeles International Airport (LAX) en California

en California Bill and Hillary Clinton National Airport (LIT) en Arkansas

en Arkansas Will Rogers International Airport (OKC) en Oklahoma

en Oklahoma Eppley Airfield (OMA) en Nebraska

en Nebraska San Diego International Airport (SAN) en California

en California Salt Lake City International Airport (SLC) en Utah

En el mapa, se observan todos los estados que cuentan con aeropuertos habilitados para el servicio Gateside by TSA PreCheck

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.