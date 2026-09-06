Oficial y confirmado: cuándo sale en EE.UU. el nuevo iPhone plegable de hasta 7,8 pulgadas

La compañía con sede en California, Apple, prevé presentar el modelo de “iPhone Ultra” con características desplegables durante septiembre de 2026, en el mismo evento esperado para los iPhone 18 Pro. El dispositivo tendría una pantalla interna de hasta 7,8 pulgadas al desplegarse y una pantalla exterior cercana a 5,5 pulgadas.

Lanzamiento del iPhone Ultra en 2026

El iPhone plegable formaría parte de una estrategia de Apple para ampliar su catálogo de teléfonos de alta gama.

El lanzamiento comercial se produciría después de la presentación , aunque el material proporcionado no detalla una fecha de preventa ni de llegada a tiendas.

, aunque el material proporcionado no detalla una fecha de preventa ni de llegada a tiendas. Apple agendó su próximo evento para el 9 de septiembre y los reportes anticipan reservas desde el sábado 12 para los modelos Pro.

Una demo del nuevo asistente Siri AI para el iPhone

Apple dividiría el cronograma de sus próximos modelos: las variantes Pro y el plegable llegarían primero, mientras que otros equipos de la familia iPhone 18 se lanzarían más adelante.

Nuevo iPhone con pantalla de hasta 7,8 pulgadas

El nuevo iPhone tendría una pantalla interna flexible de 7,8 pulgadas, un tamaño próximo al de una tableta compacta cuando está abierto.

También el primer iPhone plegable incorporaría una pantalla externa de 5,5 pulgadas para usar el teléfono cerrado.

Así se verá el primer iPhone plegable, según las últimas filtraciones

Qué se dice del precio estimado del iPhone plegable en EE.UU.

El primer iPhone plegable costaría más de US$2000, según un informe publicado en Bloomberg.

Ese valor lo ubicaría por encima de los teléfonos plegables de alta gama ya disponibles y convertiría al modelo en uno de los iPhone más caros de la compañía.

Una aproximación de cómo podría verse el iPhone Ultra, el primer smartphone plegable de Apple

El precio final en EE.UU. todavía no fue anunciado por Apple. Además, los precios oficiales de la empresa en ese país se publican antes de impuestos, por lo que el total puede variar según el estado y la ciudad.

Para tener en cuenta sobre los nuevos modelos de iPhone en 2026

La fecha de septiembre de 2026 corresponde a una previsión de lanzamiento, no a un anuncio de venta con día confirmado.

Quienes planeen comprarlo en Estados Unidos deberán esperar la presentación de Apple para conocer el precio final, los modelos disponibles, la preventa y la fecha de entrega.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.