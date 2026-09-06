Es oficial: Texas ya cambió las reglas para las casas prefabricadas con una ley vigente desde el 1° de septiembre

Desde el 1° de septiembre, Texas cambió las reglas para las casas prefabricadas con código del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). La nueva legislación reduce las facultades municipales para exigir permisos especiales y obliga a habilitar sectores donde puedan instalarse como residencias.

¿Qué cambió para las casas prefabricadas en Texas?

La SB 785 modifica la Ley de Estándares de Viviendas Prefabricadas de Texas, incluida en el Código de Ocupaciones, según el resumen oficial del proyecto, aprobado durante el 89° período ordinario de sesiones de la Legislatura estatal.

Las unidades bajo código HUD recibirán un tratamiento similar al de otras residencias Magnific

Uno de los principales cambios impide que un municipio exija un permiso de uso específico u otra autorización con una finalidad similar para instalar una nueva vivienda con código HUD.

La prohibición rige cuando la unidad fue construida de acuerdo con la legislación federal y las normas estatales. También requiere que el gobierno local no solicite esa clase de permiso para otras propiedades residenciales pertenecientes a la misma clasificación de zonificación.

La medida busca que estas construcciones reciban el mismo tratamiento que otras residencias dentro de una categoría urbanística, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

El plazo municipal para responder las solicitudes

Los gobiernos locales deben permitir la instalación de una unidad con código HUD para uso residencial en las áreas que consideren apropiadas. La norma menciona entre esas ubicaciones las subdivisiones, los desarrollos de unidades planificadas, los lotes individuales, las comunidades de alquiler y los parques.

La legislación mantiene además el procedimiento por el cual una solicitud se considera aprobada si el municipio no la rechaza por escrito dentro de los 45 días posteriores a su recepción. Cuando decide denegarla, la autoridad debe comunicar la medida en ese mismo plazo y explicar el motivo.

La SB 785 también mantiene la prohibición de exigir permisos, tarifas, fianzas o seguros por el transporte y la instalación de viviendas prefabricadas cuando esas tareas están a cargo de un vendedor o instalador con licencia. Sin embargo, una unidad de gobierno local conserva la posibilidad de cobrar los costos reales derivados del traslado de la estructura.

Las excepciones incluidas en la nueva normativa

Las obligaciones no restringen la facultad municipal para aprobar o aplicar ordenanzas, reglas u otras medidas destinadas a proteger monumentos históricos. Las autoridades también pueden incorporar propiedades dentro de los límites de un distrito histórico local.

La SB 785 tampoco altera las restricciones de escritura establecidas antes del 2 de enero de 2025.

Otra excepción comprende a los municipios donde todas las áreas destinadas al uso residencial tenían, al 1° de septiembre de 2025, restricciones de escritura que prohibían la colocación de viviendas prefabricadas.

La nueva obligación tampoco se aplica a los municipios que no tienen áreas o distritos zonificados para uso comercial o industrial.

Los gobiernos locales deberán habilitar zonas adecuadas destinadas a su instalación Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

¿Cómo se aprobó la SB 785 en Texas?

El proyecto fue presentado en el Senado estatal por el republicano Pete Flores y tuvo como coautor a Paul Bettencourt. En la Cámara de Representantes, Ryan Guillen y Janie Lopez patrocinaron la propuesta.

El Senado aprobó la iniciativa el 10 de abril de 2025 por 28 votos a favor y dos en contra. La Cámara de Representantes la avaló con modificaciones el 27 de mayo de ese año, con 96 votos afirmativos, 41 negativos y dos miembros presentes que no votaron.

El 30 de mayo de 2025, el Senado aceptó los cambios introducidos por la otra cámara mediante una votación de 30 a uno. La versión definitiva estableció el 1° de septiembre de 2026 como fecha de entrada en vigor.