Se confirma la fecha oficial para el lanzamiento del iPhone 18 y cuándo se venderá en EE.UU.

Apple confirmó que realizará su próximo gran evento el miércoles 9 de septiembre de 2026 en el Steve Jobs Theater de Apple Park, en Cupertino, California. Distintos reportes anticipan que durante la presentación la compañía revele los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además de su primer teléfono plegable. El evento comenzará a las 10 hs (PT) y podrá seguirse en vivo en la página oficial de Apple y en la aplicación Apple TV.

iPhone 18 Pro y Pro Max: tamaños, Dynamic Island y colores que anticipan las filtraciones

Las filtraciones recopiladas por Applesfera anticipan que los nuevos modelos mantendrán una estética similar a la generación anterior, aunque con modificaciones en distintos componentes. El iPhone 18 Pro tendría una pantalla de 6,3 pulgadas (16 cm) y el iPhone 18 Pro Max una de 6,9 pulgadas (17,5 cm), ambas con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

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Uno de los cambios podría estar en la Dynamic Island, que sería más pequeña que en los modelos actuales. Los reportes también apuntan a modificaciones en el módulo de cámaras y a un acabado trasero más uniforme. Entre los colores mencionados aparecen cereza oscuro, azul claro, negro y plateado.

iPhone 18 Pro: qué se sabe del chip A20 Pro, los 12 GB de RAM y las nuevas cámaras

El procesador sería uno de los principales cambios. Según la información reunida por Applesfera, los modelos Pro podrían incorporar el A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros, además de 12 GB de RAM.

El apartado fotográfico también tendría modificaciones. La cámara principal podría sumar apertura variable, una función que permitiría ajustar la cantidad de luz que ingresa al sensor. Las filtraciones también mencionan cambios en el sensor principal y en el teleobjetivo.

Apple todavía no confirmó las características del chip ni cifras definitivas sobre sus mejoras de rendimiento, por lo que esos datos deben considerarse previsiones.

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Cuándo podría salir el iPhone 18 a la venta en EE.UU.

El calendario posterior al evento todavía no fue confirmado por Apple. Forbes prevé que las reservas de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max comiencen el sábado 12 de septiembre.

El mismo reporte ubica la llegada de los teléfonos a las tiendas para el viernes 18 de septiembre. Forbes señala que los locales podrían comenzar a entregar los equipos a las 8 hs.

El posible cambio también podría afectar al iPhone plegable. Según Forbes, existe la posibilidad de que ese modelo tenga una fecha de reservas diferente debido a cuestiones de producción.

iPhone 18 estándar: por qué su lanzamiento podría quedar para 2027

Los reportes sobre el calendario de Apple apuntan a una separación entre los modelos Pro y el iPhone 18 estándar. La versión convencional podría llegar durante la primavera de 2027, junto con el posible iPhone 18e.

La previsión coincide con información que ubica el lanzamiento de otoño de 2026 en los modelos de gama alta y el posible plegable. El iPhone 18 estándar quedaría así fuera de la presentación principal de septiembre.

Al igual que el año pasado, el 9 de septiembre Apple presentará su evento anual Captura de pantalla apple.com

iPhone plegable de Apple: qué se espera del posible iPhone Ultra y su presentación

Respecto al iPhone plegable, algunas filtraciones lo denominan iPhone Ultra, pero ese nombre tampoco fue confirmado por Apple.

El evento también marca un cambio en la conducción de Apple. John Ternus asumió como CEO el 1° de septiembre, mientras Tim Cook pasó a ocupar el cargo de presidente ejecutivo de la compañía.

Antes del cambio, Cook compartió en X el anuncio del evento publicado por Greg Joswiak y escribió: “Todos estamos contando los días”. El mensaje fue publicado el 26 de agosto.

Además de los nuevos iPhone, Forbes anticipa la presentación de Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4. También podrían aparecer novedades para otros productos.